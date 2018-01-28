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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

معاون شرکت توانیر:

عمده قطعی برق کشور ناشی از شکستن درختان است/برقراری جریان؛ بزودی

عمده قطعی برق کشور ناشی از شکستن درختان است/برقراری جریان؛ بزودی

معاون توزیع توانیر گفت: قطعی برق گزارش شده در استان‌های مختلف نسبت به وسعت شبکه‌های برق محدود بوده و به‌زودی برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، «محمود حقی فام» در خصوص قطعی برق در برخی استان‌های کشور ناشی از بارش سنگین برف اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارها تا ساعت ۱۰:۱۵ امروز صبح می‌توان گفت در استان تهران ۵۱ فیدر، مازندران ۵ فیدر، غرب مازندران ۴ فیدر، گیلان ۳ فیدر، قم یک فیدر، قزوین ۱ فیدر، البرز ۱۱ فیدر و در نهایت در زنجان ۱۱ روستا از مدار خارج و یا دچار قطعی برق شده‌اند.

وی افزود: عمده قطعی برق در بسیاری از استان‌های کشور ناشی از شکستن درختان در اثر سنگینی برف و افتادن آن‌ها بر روی سیم‌ها و کابل‌های برق بوده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر تصریح کرد: به علت استمرار بارش‌ها ممکن است برخی از نقاط قطعی و اتصال دوباره آن‌ها دچار نوسان شود، با این اوصاف همکاران ما در شرکت‌های توزیع با تمام توان در حال اتصال دوباره شبکه برق در تمام نقاط کشور هستند.

حقی فام در پایان گفت: با اینحال با توجه به شدت بارش برف، و البته گستردگی شبکه برق در کشور میزان قطعی برق ناچیز بوده و انشالله تا ساعات آینده برق نقاط قطع شده دوباره وصل خواهد شد.

کد مطلب 4212068
فرشته رفیعی

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