به عنوان تکلیف قانونی از پیام رسانهای بومی حمایت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود نوشت: در حاشیه همایش شیراز؛ یکی از جوانان سوالی پرسید. چرا وقتی توئیتر در ایران فیلتر است شما خلاف قانون عمل می‌کنید و در آن فعالیت می‌کنید؟

وی ادامه داد: در پاسخ آن جوان عزیز پاسخ دادم: اطلاق خلاف قانون برای عضویت در توئیتر صحیح نیست چراکه کارگروه تعیین مصادیق و یا مقام قضایی حکم کلی برای منع دسترسی برای مردم صادر نکرده‌اند بلکه فعالیت توئیتر در ایران را منع کرده‌اند.

جهرمی تاکید کرد: چه بسا صدور حکم کلی برای ممنوعیت همه شهروندان در شان مجلس است. بنابراین فعالیت در توئیتر خلاف قانون نیست.

وزیر ارتباطات در مورد سوال مربوط به حمایت دولت از توسعه پیام رسان های بومی نیز گفت: در این خصوص شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای قانونی داشته که وزارت ارتباطات هم در کنار سایر دستگاهها در آن ماموریت های مهمی دارد.

وی افزود: اقدامات لازم برای تخصیص امکانات و حمایت از این شرکتها انجام شده و به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی این حمایتها را ادامه خواهیم داد.