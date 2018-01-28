اسکان در راه ماندگان محور قم در حرم امام(ره)

حمیدرضا سرمدی سعیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شدت گرفتن بارش برف از عصر روز گذشته و با توجه به مسدود شدن مسیرهای جاده ای به سمت قم برخی مسافران که عازم سفر به کربلا و شهر قم بودند به دلیل گرفتار شدن در برف و به علت بسته بودن جاده ها در حرم مطهر امام خمینی(س) اسکان یافتند.

مدیر روابط عمومی حرم امام خمینی(ره) گفت: این مسافران شب را در حرم مطهر بنیان گذار انقلاب اسلامی سپری کردند.

وی ادامه داد: برخی خانواده ها نیز به همراه فرزندان شان در حرم مطهر امام راحل ماندند، تا مسیرهای جاده ای بازگشایی شود.

سرمدی سعیدی اضافه کرد: حرم مطهر امام(ره) آمادگی پذیرش تمامی هم وطنان که در راه مانده اند، را دارد.