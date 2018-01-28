تلاوت برگزیدگان مسابقات شوق تلاوت ارزیابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شوق تلاوت ذیل طرح ملی تلاوت سومین سال برگزاری خود را طی می کند، مسابقاتی که با پشتوانه قوی آموزشی ویژه نوجوانان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، این طرح در سال ۹۱ کار خود را در استان های مختلف آغاز کرد و قاریان مستعد تحت آموزش قرار گرفتند، امسال سومین دوره مسابقات با حضور سه گروه نوجوان برگزار شد، حضور گروه اول کسانی بودند که سال اولی بودند و از سال ۹۱ به طرح پیوسته بودند، گروه دوم سال های ۹۴ و ۹۵ به طرح آمده بودند و گروه سوم کسانی بودند که برای سال اول به این مسابقات جهت ایجاد انگیزه آمده بودند و از ابتدا قرار شد چند نفر از این قاریان تازه کار حتما به کربلا اعزام شوند.

این گزارش می افزاید: مرحله مقدماتی در موسسات مجری استان ها برگزار شده و در نهایت ۷۶ نفر به قشم و ۲۰ نفر به مرحله نهایی به کربلا راه یافتند، باید به این نکته اشاره کرد که این سفرها در حقیقت جوایز بچه هاست و متسابقین در فضای خوب و آب و هوای خوب علاوه بر سیاحت مسابقه می دهند.

با توجه به اینکه مرحله نهایی مسابقات تا سال گذشته مانند شیوه مسابقه برگزار می شد و داوران از ابعاد مختلف به متسابقین نمره می دادند و منتخبان در محافل عتبات عالیات تلاوت می کردند ولی امسال برگزیدگان در مدت بیش از یک ماه مانده به مسابقات نهایی به صورت مجازی تحت آموزش قرار می گیرند و در کشور عراق فقط در محافل تلاوت می کنند و تلاوت آنها در محفل بر اساس معیارهای تلاوت مجلسی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

امسال برای اولین بار موضوع تلاوت آزاد به مسابقات اضافه شد، به طوریکه قاریان دوره های اول و دوم تلاوت تلفیقی و با استفاده از الحان قاریان مصری اجرا کردند که نوید بخش ظهور یک نسل جدید در موضوع تلاوت خواهد بود.