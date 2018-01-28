صدور کارت ورود به جلسه آزمون سراسری قرآن از ۲۵ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار، رئیس اداره آموزش معاونت قرآن و عترت بر روی خط ارتباطی برنامه "نمای نزدیک" با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت نام آزمون سراسری قرآن کریم گفت: با توجه به استقبال بسیار خوب در سراسر کشور تا امروز صبح ۲۴۱ هزار و ۲۱۱ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

وی با بیان اینکه هدف گذاری ما قبل از شروع ثبت نام ۳۰۰ هزار نفر بود، خاطرنشان کرد: ثبت نام امروز صبح تمام شد و ما برای داوطلبان ۴۸ ساعت مهلت پیش بینی کردیم تا ۱۰ صبح دوشنبه نهم بهمن ماه تا اطلاعات خود را نهایی کنند.

خدمتکار با بیان اینکه کد ملی هر فرد رمز ورود به سامانه آزمون می باشد، اظهار کرد: در پنج شش روز آخر جمع زیادی در استان تهران در آزمون ثبت نام کردند به طوریکه ۳۴ هزار نفر در استان تهران به آزمون پیوستند و ۵ هزار نفر بیش از اصفهان با آمار ۲۹ هزار نفر در صدر جدول قرار گرفتند.

رئیس اداره آموزش معاونت قرآن و عترت با بیان اینکه استان ایلام با دو هزار نفر در پایان جدول ثبت نام قرار گرفته است، تصریح کرد: بر اساس نسبت جمعیتی استان خراسان جنوبی بیشترین آمار ثبت نام را به خود اختصاص داده و استان قم بعد از آن در رده دوم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان تا دو روز آینده فرصت ویرایش اطلاعات خود را دارند، ادامه داد: از ۲۵ بهمن ماه صدور کارت ورود به جلسه آزمون صورت خواهد گرفت و متسابقین تا روز آزمون مهلت دارند به سامانه مراجعه کنند و کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

خدمتکار با بیان اینکه این آزمون در بیش از ۴۰۰ حوزه امتحانی در شهرستان ها و استان ها برگزار می شود، افزود: با توجه به اینکه سعی بر این است در تمامی شهرستان ها افراد با کمترین زحمت به حوزه های امتحانی برسند، استان ها موظف هستند بعد از ویراش اطلاعات تا صدور کارت حوزه های امتحانی و نشانی آنها را در سامانه ثبت کنند.

رئیس اداره آموزش معاونت قرآن و عترت گفت: با توجه به ایجاد کمیته فنی آزمون متشکل از کارشناسان خبره در رشته های مختلف، سوالات آزمون طراحی شده و به موقع به حوزه های امتحانی ارسال می شود.

وی با بیان اینکه سعی ما این است تا ۴۸ ساعت بعد از برگزاری آزمون کتبی تا ۱۲ اسفند نتایج آزمون را بر روی سامانه بارگزاری کنیم، تاکید کرد: همزمان با مسابقات بین المللی قرآن کریم در هفته اول اردیبهشت مراسم تجلیل از برگزیدگان آزمون برگزار خواهد شد.