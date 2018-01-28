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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

دیدار «سید ابراهیم رئیسی» با سید حسن نصرالله در بیروت

دیدار «سید ابراهیم رئیسی» با سید حسن نصرالله در بیروت

«سید ابراهیم رئیسی» تولیت آستان قدس رضوی (ع) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در بیروت دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی (ع) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه هیأت همراه خود با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار که در بیروت برگزار شد دو طرف در خصوص تحولات منطقه گفتگو کردند.

در این دیدار همچنین دو طرف در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی مختلف و محل اهتمام دو کشور، گفتگو کردند.

طبق اعلام رسانه ها، محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان و همچنین شماری از رهبران حزب الله لبنان در این دیدار حضور داشتند.

کد مطلب 4212275

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