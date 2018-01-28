وضعیت نامشخص جباروف برای نیمه نهایی جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، دغدغه بزرگ وینفرد شفر سرمربی استقلال در این روزها مصدومیت سرور جباروف، بهترین و تاثیرگذارترین بازیکن استقلال است. با توجه به غیبت قائدی و کریمی به دلیل محرومیت و مصدومیت، شفر دوست ندارد یک بازیکن تاثیرگذار دیگر را برای این بازی از دست بدهد.

جباروف در نیمه نخست دیدار مقابل پارس جنوبی از ناحیه کشاله ران پای چپ آسیب دید و در همان نیمه نخست بازی میدان را ترک کرد. وی در روزهای گذشته به جای تمرین، در کلینیک فیزیوتراپی استقلال حضور می‌یافت. حساسیت برای بازگشت این بازیکن به تمرینات آنقدر زیاد بود که دکتر نوروزی معاون پزشکی آبی پوشان شخصا درمان این بازیکن را بر عهده بگیرد.

بر اساس برنامه اعلام شده جباروف باید در تمرین امروز استقلال تست پزشکی می‌داد تا وضعیتش مشخص شده و شفر بداند آیا می‌تواند از او استفاده کند یا خیر. شفر در این روزها بارها در تماس تلفنی با دکتر نوروزی بر رسیدن این بازیکن به شرایط مسابقه تاکید داشته است.

به خاطر بارش برف و فراهم نبودن شرایط تمرین و تست روی زمین چمن، عملا جباروف نتوانست تست نهایی‌اش را بدهد. او صبح امروز در کلینیک فیزیوتراپی حضور یافت و مجددا زیر نظر دکتر نوروزی تمرین کرد و ظهر برای صرف ناهار به همراه دیگر هم تیمی هایش که میهمان رحمتی بودند راهی رستوران شد.

تیم فوتبال استقلال تهران در مرحله نیمه نهایی جام حذفی از ساعت ۱۴:۴۵ روز سه شنبه ۱۰ بهمن در آبادان میهمان تیم فوتبال صنعت نفت است و برنده این دیدار راهی فینال جام حذفی خواهد شد.