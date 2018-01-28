ظرفیت گسترش فعالیت های قرآنی در استان مرکزی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور روز یکشنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در مرکزی با اعضای مجمع خیران قرآنی استان، با اشاره به وضعیت ظرفیت قرآنی استان مرکزی اظهار داشت: ایام‌الله دهه فجر سال جاری در استان مرکزی بایستی بیش از سال های گذشته بر مبنای برنامه های قرآنی سپری شود.

وی افزود: استان مرکزی توفیق داشته تا مجمع خیرین قرآنی را پیش از سایر استان های کشور تشکیل دهد و در نظر داریم که احکام رسمی این مجمع را در برنامه ای ارائه دهیم تا فعالیت این مجمع به رسمیت شناخته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در استان مرکزی باتوجه به برنامه های گوناگون پیش‌بینی شده، کمیته قرآنی آمادگی لازم را برای تدارکات دهه مبارک فجر دارد، همچنین علاوه بر این اقدامات پیش‌بینی برنامه های ابتکاری اعم از جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و گل‌های فاطمی(س) را در دستورکار داریم که پنجمین دوره از آن امسال به اجرا می رسد.

حجت‌الاسلام قربانپور تصریح کرد: آمادگی اجرای برنامه ها از سطح شهرستانی ارتقاء یافته و امیدواریم بتوانیم آن را به عنوان یک جشنواره استانی پیاده کنیم، احداث دارالقرآن ها و آماده سازی ظرفیت ها و همچنین ترویج برنامه های نرم افزاری قرآنی از دیگر برنامه های مدنظر در ایام‌الله دهه فجر است.

وی ادامه داد: شرایط استان مرکزی در راستای تبدیل شدن به قطب قرآنی مطلوب است و زمینه های لازم در این راستا وجود دارد، برای برنامه های سبک قرانی آمادگی کامل داریم و نمونه هایی از این برنامه ها را به اجرا رسانده ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی عنوان کرد: همچنین ما می توانیم از ظرفیت خیران قرآنی در بحث ساخت و ساز محافل و در برنامه ریزی های قرآنی بهره مند شویم و امیدواریم که در مجموع برکات خیرین قرآنی در استان مرکزی ترویج یابد.