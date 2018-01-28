لزوم بهره گیری از معارف قرآنی در مقابله با آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی روز یکشنبه در جلسه ستاد استانی پنجمین جشنواره گل های محمدی و فاطمی استان مرکزی در اراک، با اشاره به اهمیت قرآن دوستی اظهار داشت: همه ما واقعیت های جامعه امروز و پیچیدگی آن را با توجه به گستردگی فناوری اطلاعات، عوارض آن و عدم استفاده صحیح از این فضا به خوبی دریافته ایم.

وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات مطرح جامعه امروز مقوله امنیت اجتماعی است که درحال حاضر همه مدیران و مسئولان و حتی مردم به دنبال پیدا کدن راهی برای تقویت آن هستند تا به این وسیله بتوانیم ناهنجاری های موجود را کنترل کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: اخلال گران امنیت اجتماعی دارای عزت نفس پایین و عدم ثبات اخلاقی هستند، بنابراین با درنظر داشتن اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی پنج آسیب اجتماعی را مهم خوانده اند باید راهکارهای موثری در این زمینه به کار بگیریم.

حقیقی تصریح کرد: یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی عمل به قرآن کریم و به کارگیری سیره قرآنی در امور است که به این سبب به دنبال پیدا کردن راهکاری برای عمومی کردن عمل به قرآن در جامعه هستیم زیرا اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد می توانیم از پیشرفت آسیب های اجتماعی جلوگیری و با آنها مقابله کنیم.

وی ادامه داد: انتظار داریم در سال ۹۷ سه اقدام موثر در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به انجام برسد و این اقدامات شامل برگزاری کنگره شش هزار و ۲۰۰ شهید، برگزاری پنجمین دوره از مسابقات قرآنی گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) و برگزاری مسابقات کشوری قرآنی اوقاف است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: در راستای برگزاری پنجمین دوره مسابقات گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) اولیای قرآن آموزانی که در مسابقه شرکت کنند آموزش های زندگی به سبک قرآنی را فرا می گیرند، زیرا فراگیری این آموزش ها سبب جلوگیری از پیشرفت آسیب های اجتماعی می شود.

حقیقی خاطرنشان کرد: استان مرکزی آمادگی اجرای طرح های ابتکاری قرآنی و حمایت از اینگونه طرح ها را دارد تا علاوه بر استفاده از آنها در درون استان، بتوانیم آن را به صورت پایلوت به سایر استان ها نیز ارائه دهیم، در همین رابطه برای برگزاری مسابقات قرآنی به میزبانی شهرستان دلیجان تمهیدات لازم تعیین شده است.

وی بیان کرد: متقاضیان شرکت در پنجمین جشنواره قرآنی می توانند در سه ماهه نخست سال ۹۷ ثبت نام به عمل آورند و پس از تکمیل ثبت نام به مدت ۴۵روز در قالب هر هفته دو روز آموزش های لازم را دریابند، در روند اجرایی این مسابقه شهرستان های اراک، ساوه و زرندیه از لیست شرکت کنندگان کنار گذاشته شده اند تا برآوردی از فعالیت شهرستان هایی که قطب جمعیتی نیستند داشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ابراز داشت: پیشنهاد مصوب ما در این زمینه بر این محور است که طرحی با محوریت به کارگیری قرآن در عرصه مبارزه با موادمخدر و مقابله با آسیب های اجتماعی تهیه شود که در زمینه حمایت از اینگونه طرح ها از تمامی ارگان های ارشد و وزارت خانه های مربوط کمک خواهیم گرفت.