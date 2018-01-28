به گزارش خبرنگار مهر، شراره زارعان ظهر یکشنبه در نشست سرمایه گذاری با اشاره به اینکه روند صدور مجوز های سرمایه گذاری در چهارمحال وبختیاری تسهیل می شود، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه دادور روند صدور مجوز های سرمایه گذاری در چهارمحال وبختیاری تسهیل می شود.

وی عنوان کرد: با راه اندازی این سامانه به فرآیند های سرمایه گذاری پاسخ داده می شود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه نقش مهمی در کاهش موانع سرمایه گذاری در این استان دارد، ادامه داد: سامانه دادور نقش مهمی در افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری خواهد داشت.

وی بیان کرد: این سامانه روند پاسخ دهی به استعلام های سرمایه گذاران را شفاف سازی می کند.