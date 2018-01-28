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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۵

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری:

روند صدور مجوز های سرمایه گذاری در چهارمحال وبختیاری تسهیل می شود

روند صدور مجوز های سرمایه گذاری در چهارمحال وبختیاری تسهیل می شود

شهرکرد- مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: روند صدور مجوز های سرمایه گذاری در چهارمحال وبختیاری تسهیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شراره زارعان ظهر یکشنبه در نشست سرمایه گذاری با اشاره به اینکه روند صدور مجوز های سرمایه گذاری در چهارمحال وبختیاری تسهیل می شود، اظهار داشت:  با راه اندازی سامانه دادور روند صدور مجوز های سرمایه گذاری در چهارمحال وبختیاری تسهیل می شود.

وی عنوان کرد: با راه اندازی این سامانه به فرآیند های سرمایه گذاری پاسخ داده می شود.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه نقش مهمی در کاهش موانع سرمایه گذاری در این استان دارد، ادامه داد: سامانه دادور نقش مهمی در افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری خواهد داشت.

وی بیان کرد: این سامانه روند پاسخ دهی به استعلام های سرمایه گذاران را شفاف سازی می کند.

کد مطلب 4212630

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