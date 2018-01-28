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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۹

در دهه مبارک فجر؛

۲۰۰ برنامه در ۴۰ مرکز فرهنگی هنری کرمانشاه برگزار می‌شود

۲۰۰ برنامه در ۴۰ مرکز فرهنگی هنری کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: طی دهه مبارک فجر ۲۰۰ برنامه در ۴۰ مرکز فرهنگی هنری استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

مهناز فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری ۲۰۰ برنامه در استان کرمانشاه طی ایام الله دهه فجر خبر داد.

 مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: این برنامه ها در ۴۰ مرکز فرهنگی هنری ثابت و سیار کانون پرورش فکری شهرستان‌های استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی برپایی نمایشگاه و طراحی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط کودکان و نوجوانان را از برنامه‌های دهه فجر عنوان کرد و افزود: عنوان این برنامه «پرچم ایران پاره تن من است» و کودکان و نوجوانان با اثر انگشت بر روی پارچه ای سفید، پرچم جمهوری اسلامی ایران را طراحی خواهند کرد.

فتاحی از برپایی نمایشگاه دست سازه های اعضای کانون پرورش فکری با رویکرد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: این نمایشگاه طی ایام الله دهه فجر برپا می‌شود.

 وی از اجرای تئاتر با عنوان «شبی در اتاق مه نگار» با موضوع مقابله با استرس زلزله برای کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: این برنامه نیز طی دهه فجر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4212660

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