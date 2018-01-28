به گزارش خبراری مهر به نقل از آوا، «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی قرار است فردا دوشنبه به افغانستان سفر کند.

رئیس جمهور اندونزی در این سفر با مقامات این کشور از جمله اشرف غنی رئیس جمهور دیدار و رایزنی خواهد داشت.

در همین راستا، خیابان های شهر کابل با پرچم‌های دو کشور تزئین شده اند.

این در حالیست که «جوکو ویدودو» روز گذشته در دیدار با «ممنون حسین» همتای پاکستانی خود بر ترویج صلح و پایان دادن به جنگ در افغانستان تاکید کرده و گفته بود که برای تحقق صلح در افغانستان باید کمیته ای متشکل از علمای دینی اندونزی، افغانستان و پاکستان ایجاد گردد.

ویدودو همچنین تصریح کرده بود که اندونزی می‌تواند در روند صلح افغانستان نقش مثبتی را ایفا نماید.

لازم به ذکر است صبح روز گذشته انفجار انتحاری در چهار راه «صدارت» واقع در شهر کابل منجر به کشته شدن ۱۰۳ نفر و زخمی شدن ۲۳۵ فرد دیگر شد.

طالبان پیشتر در بیانیه ای مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.