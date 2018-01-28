شانس هاوش گنبد برای صعود به پلی آف کم شد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، شامگاه یکشنبه تیم هاوش گنبد در سالن المپیک این شهرستان میزبان تیم ساری ۲۱ بود که در سه ست پیاپی نتیجه را واگذار کرد.

گنبدی‌ها در سه ست به ترتیب با نتایج (۲۵ - ۱۶)، (۲۵ - ۲۳) و (۲۵ - ۲۲) شکست خوردند تا در فاصله دو هفته مانده به پایان رقابت‌ها شانس کمی برای صعود به پلی آف داشته باشند.

قضاوت این دیدار را مسعود ذوقی و مجتبی بیداریان به عنوان داوران اول و دوم بر عهده داشتند و احمد بندری به عنوان ناظر بر این دیدار نظارت داشتند.

هاوش گنبد در پایان هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور با کسب ۶ برد، ۱۴ باخت و مجموع ۱۷ امتیاز در مکان نهم جدول جای دارد.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت‌ها و از هفته بیست و یکم، پنجشنبه ۱۲ بهمن مهمان تیم قعرنشین رعد پدافند کاشان است.