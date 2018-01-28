جذب سرمایه گذار خارجی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی دشتکی بعد از ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی سرمایه گذاری ر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار خارجی در چهارمحال و بختیاری در حال پیگیری است، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی در این استان ضروری است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری برای سرمایه گذاری باید معرفی شوند، ادامه داد: این استان توانمندی های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری دارد که باید از ظرفیت های سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید بهره گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید بسته های قابل سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شوند تا زمینه سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در استان فراهم شود.

مشوق های سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد

وی اظهار داشت: باید مشوق های سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد تا ورود سرمایه گذاران به استان افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تکمیل طرح های نیمه تمام در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی ادامه داد: باید در مسیر تکمیل طرح های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری حرکت کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: پرداخت تسهیلات زمینه ساز تسریع در اجرای پروژه های نیمه تمام در سطح استان است.