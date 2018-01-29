هشدار برانکو ایوانکوویچ به بازیکنان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پیش از تمرین صبح امروز پرسپولیس به بازیکنان تیمش هشدار داد بازی با سپاهان اصفهان را جدی‌ بگیرند. سرمربی سرخپوشان پایتخت معتقد است تغییر کادر فنی در سپاهان می تواند انگیزه های این تیم را بیش از پیش کند و همین موضوع به ضرر پرسپولیس شود.

منصور ابراهیم زاده که به تازگی جانشین زلاتکو کرانچار شده است اولین حضور خود به عنوان سرمربی سپاهان را روز جمعه مقابل پرسپولیس تجربه خواهد کرد. از این رو مشخص نیست با چه سیستمی به مصاف پرسپولیس می رود. ناشناخته بودن سیستم سپاهان برای دیدار با سرخپوشان پایتخت نگرانی های کادرفنی پرسپولیس را بیشتر از قبل کرده است. البته برانکو ایوانکوویچ همچون همیشه بازی های گذشته این تیم در رقابت های لیگ برتر را با دقت بررسی کرد تا روش پیروزی مقابل سپاهان را در تمرینات تیمش اتخاذ کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۵:۵۰ جمعه در هفته بیست و دوم رقابت ها لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف سپاهان اصفهان می رود.