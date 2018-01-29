به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی یکی از ولخرجترین و البته ثروتمندترین تیمهای چند سال اخیر در دنیا است و به همین دلیل صحبت کردن پپ گواردیولا به عنوان سرمربی این تیم درباره مسائل مالی کمی عجیب است.
انتقال آیمریک لاپورته به این تیم ۶۵ میلیون یورو هزینه دارد و سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی مدعی شده بعید است با چنین رقمی توافق شود. گواردیولا به خبرنگاران در این باره گفت: شاید در آینده این انتقال انجام شود، اما ما اخیرا ۱۰۰ میلیون یورو صرف خرید یک بازیکن نکردیم، یا ۹۰ یا ۸۰ میلیون یورو. در نتیجه فعلا نمیتوانیم چنین رقمی پرداخت کنیم. این را باشگاه به من گفته است. واقعیت این است. البته ما پول زیادی خرج کردهایم، اما درست مانند تیمهای دیگر.
پپ در ادامه گفت: به شما این اطمینان را میدهیم که تنها تیم دنیا نیستیم که پول خرج میکنیم. باشگاههای زیادی هستند که این کار را انجام میدهند.
