به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی یکی از ولخرج‏ترین و البته ثروتمندترین تیم‎های چند سال اخیر در دنیا است و به همین دلیل صحبت کردن پپ گواردیولا به عنوان سرمربی این تیم درباره مسائل مالی کمی عجیب است.

انتقال آیمریک لاپورته به این تیم ۶۵ میلیون یورو هزینه دارد و سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی مدعی شده بعید است با چنین رقمی توافق شود. گواردیولا به خبرنگاران در این باره گفت: شاید در آینده این انتقال انجام شود، اما ما اخیرا ۱۰۰ میلیون یورو صرف خرید یک بازیکن نکردیم، یا ۹۰ یا ۸۰ میلیون یورو. در نتیجه فعلا نمی‎توانیم چنین رقمی پرداخت کنیم. این را باشگاه به من گفته است. واقعیت این است. البته ما پول زیادی خرج کرده‌‏ایم، اما درست مانند تیم‎های دیگر.

پپ در ادامه گفت: به شما این اطمینان را می‎دهیم که تنها تیم دنیا نیستیم که پول خرج می‏‌کنیم. باشگاه‎های زیادی هستند که این کار را انجام می‎‌دهند.