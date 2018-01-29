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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

استقلال در آبادان تمرین نمی‌کند

استقلال در آبادان تمرین نمی‌کند

تیم فوتبال استقلال تهران که در مرحله نیمه نهایی جام حذفی میهمان صنعت نفت آبادان است، در خانه حریف تمرین نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در حساس‌ترین بازی این فصل فردا در آبادان به مصاف صنعت نفت می روند. این دیدار در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی است و برنده آن به فینال این مسابقات راه یافته و در آستانه قهرمانی در جام حذفی قرار می گیرد. 

آبی پوشان امروز آخرین جلسه تمرینی را در تهران انجام داده و بعد از آن عازم آبادان می شوند. به این ترتیب شاگردان شفر در حالی فردا در آبادان مقابل صنعت نفت قرار می گیرند که در آبادان تمرین نخواهند کرد و تنها در هتل محل اقامتشان چند دقیقه تمرین سبک می کنند.

دیدار دو تیم استقلال و صنعت نفت در مرحله نیمه نهایی جام حذفی از ساعت ۱۴:۴۵ سه شنبه ۱۰ بهمن (فردا) در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود. 

کد مطلب 4213288

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