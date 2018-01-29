به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در حساس‌ترین بازی این فصل فردا در آبادان به مصاف صنعت نفت می روند. این دیدار در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی است و برنده آن به فینال این مسابقات راه یافته و در آستانه قهرمانی در جام حذفی قرار می گیرد.

آبی پوشان امروز آخرین جلسه تمرینی را در تهران انجام داده و بعد از آن عازم آبادان می شوند. به این ترتیب شاگردان شفر در حالی فردا در آبادان مقابل صنعت نفت قرار می گیرند که در آبادان تمرین نخواهند کرد و تنها در هتل محل اقامتشان چند دقیقه تمرین سبک می کنند.

دیدار دو تیم استقلال و صنعت نفت در مرحله نیمه نهایی جام حذفی از ساعت ۱۴:۴۵ سه شنبه ۱۰ بهمن (فردا) در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود.