چاه های گلپایگان ۴۰ سانتی متر نشست کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر دهقانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی در راستای اقدامات آبفای این منطقه و با بیان اینکه ۲۶ هزار انشعاب آب با تعداد آحاد، ۴۴۰ هزار است، اظهار داشت: منبع تأمین آب شرب مورد نیاز از تصفیه خانه سد کوچری با افق ۱۴۲۰ برنامه ریزی شده و وضعیت ایستگاه پمپاژ آن ۳۳۰ لیتر آب پاک است که ۵۰ لیتر آن به مسکن مهر و شهرک الوند و مابقی شامل شهرهای گلپایگان، گوگد و گلشهر و مابقی روستاها به صورت ثقلی بوده و نیاز به پمپاژ ندارد.

وی با اشاره به اینکه روش تصفیه آب شرب مصرفی شهرستان گلپایگان به صورت متعارف و قطر لوله های آن ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و از جنس چدن داکتیو به طول ۵۲ کیلومتر است، افزود: هزینه صرف شده در بخش تصفیه خانه به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال و برای خطوط مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال تا سال گذشته هزینه شده و در سال جاری از مبلغ ۱۲۶ میلیارد ریال مصوب برای طرح انشعاب گلشهر مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است که به زودی به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره آب و فاضلاب گلپایگان با تشریح روند انتقال آب به شهر گلشهر، شهرک الوند و مسکن مهر گلپایگان و منطقه شهرک صنعتی و شهر گوگد، تصریح کرد: یک انشعاب از این خط لوله به آب و فاضلاب روستایی منتقل می شود که به ۱۲ روستا آبرسانی شرب تصفیه شده خواهد رساند.

وی افزود: در راستای بحث هوشمندسازی به منظور کنترل و مدیریت عملکرد خطوط لوله و شبکه آبرسانی در کل شهرستان از یک اتاق کنترل در داخل تصفیه خانه اقداماتی در حال اجراست که به این منظور ۲۱ عدد دیتالاگرای نصب شده که ۱۰ عدد آن در گلپایگان، ۵ عدد در گوگد و ۶ عدد در گلشهر کار ارسال فشار شبکه را لحظه ای به ما اعلام می کند.

دهقانی با بیان اینکه در حال حاضر بر روی انشعابات غیرمجاز در سطح شهرستان متمرکز شده ایم، گفت: هدف از این اقدام شناسایی این انشعابات و تبدیل آنها به مجاز است که در این راستا ضمن تشکر از شهرداری های سه شهر که کمک و همکاری بسیاری در تعیین و تکلیف انشعابات شهری داشته اند و ۲۹ انشعابات خارج از سیستم را به کلی قطع کرده و به چاه های خود وصل کرده اند.

سرانه مصرف آب در گلپایگان ۳۴ درصد بیشتر از اصفهانی هاست

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب در استان اصفهان ۱۵۴ لیتر در شبانه روز برای هر نفر است، بیان داشت: این سرانه آمار برای هر نفر در گلپایگان ۲۰۶ لیتر در شبانه روز است که ۳۴ درصد بیشتر از یک اصفهانی آب مصرف می کنند و این در حالی است که استاندارد جهانی در این رابطه حداقل ۵۰ لیتر و میانگین آن ۱۵۰ لیتر است که هر نفر می تواند با این مقدار آب، همه نیازهای خود را برطرف سازد.

رئیس اداره آبفای گلپایگان با تأکید بر اینکه هر مترمکعب آب شرب مصرفی برای آبفای شهرستان ۱۱ هزار و ۵۰۰ ریال هزینه در بردارد، افزود: قیمت هر مترمکعب آب شرب مصرفی در حال حاضر به مصرف کنندگان برابر ۳۵۰۰ ریال است که باید در این راستا از مردم درخواست کنیم نسبت به مدیریت و کاهش مصرف آب همکاری لازم داشته باشند که با توجه به کاهش نزولات آسمانی با بحران جدی روبرو نشویم.

وی با بیان اینکه یک ایرانی در موقع استحمام شش برابر یک اروپایی آب مصرف می کند، تصریح کرد: امروز در دورانی قرار داریم که باید تمام مردم و آحاد جامعه در مواقع استفاده از آب شرب به ویژه در مواقع استحمام، آب کمتری مصرف کرده و زمان حمام خود را کاهش دهند.

دهقانی با اشاره به مصرف سرانه آب در برخی کشورها از جمله مصر به میزان ۱۲۲ مترمکعب، چین ۹۰، فرانسه ۱۶۴ و کشورهای افریقایی به میزان ۲۰ لیتر، بیان داشت: با فرهنگ سازی و مدیریت می توانیم مصرف آب را کاهش دهیم.

ذخیره برفی در سمت الیگودرز وجود ندارد

وی با اشاره به طرح مهم آبرسانی به گلشهر به طول ۲۰ کیلومتر، اظهار داشت: این طرح تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته که امیدواریم با اتمام آن طی چند روز آینده شاهد بهره مندی مردم این منطقه از آب شرب تصفیه شده باشیم. همچنین به منظور آنالیزهای آب تصفیه شده در شهرستان در خروجی تصفیه خانه آنالیزهای کیفی نصب شده است که به طور خودکار نمونه گیری صورت گرفته و به ما ارسال می شود.

رئیس اداره آبفای گلپایگان با اشاره به کاهش بارندگی در مرکز کشور اظهار کرد: متأسفانه در برخی مراکز نشست چاه های آب مشاهده شده و در گلپایگان حدود ۴۰ سانتی متر و گلشهر ۸۰ سانتی متر این نشست ها به وقوع پیوسته که غیرقابل بازگشت است در حالی که ما طی سال جاری تا پایان دی ماه ۱۵ میلی متر بارندگی در شهرستان داشتیم که این میزان در زمان مشابه سال گذشته ۱۹۰ میلی متر بوده است که ۹۲ درصد کاهش بارندگی را نشان می دهد.

وی در تشریح وضعیت آورد آبی گلپایگان بیان داشت: طی سال جاری حدود ۴.۵ میلیون مترمکعب حوزه آبی گلپایگان آورد داشته که این میزان طی مدت مشابه سال گذشته ۲۰ میلیون مترمکعب بوده است، آورد سد کوچری طی سال جاری ۱۳ میلیون مترمکعب بوده و این آورد طی سال گذشته در این منطقه ۳۲ میلیون مترمکعب بود، حجم آب سد کوچری هم اکنون ۴۰ میلیون مترمکعب است در حالی که سال گذشته این رقم بالغ بر ۷۰ میلیون مترمکعب بوده است و امسال متأسفانه ذخیره برفی در سمت الیگودرز وجود ندارد و ورودی آب به سد گلپایگان داخل تونل ۲ مترمکعب بر ثانیه است.