تدوین طرح کارآمدسازی صندوق های بازنشستگی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خضری در مورد پیشنهاد مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی به میزان ۶ماه در هر سال با یادآوری اینکه کشورها توسعه‌یافته ۶۵ سالگی را به عنوان سن بازنشستگی تعیین کرده‌اند، گفت: این پیشنهاد شاید در شرایط کنونی اثرگذار باشد، اما نمی‎توان بر مبنای اجرای آن در دراز مدت برنامه‌ریزی کرد.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این امری طبیعی است که نتوانیم در اداره بیمه‌ها توانمند اقدام کنیم، چرا که سیستم و ساختار آنها به صورت DB است به این معنا که پرداخت آنها بر اساس مزایا بوده، در حالی‌که در دنیا پرداخت بیمه‌ها به صورت DC و بر مبنای سهم صورت می‌گیرد.

خضری تصریح کرد: در ایران پرداخت مزایای بازنشستگان بعد از گذشت هر سوابق خدمتی که داشته باشند به صورت یکسان پرداخت می‌شود که این امر ساختار بیمه‌ها را شکننده ساخته و به غیر از سازمان تامین اجتماعی ۲۰ صندق بیمه‌ای فعال در کشور را در معرض ورشکستگی قرار داده و یک بحران و ابرچالش ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه صنعتی شدن بیمه‌ها تنها راهکار رفع مشکلات مالی کنونی این حوزه است تاکید کرد: مشکلات موجود در روند پرداخت بیمه‌ها که در قالب صندوق اداره می‌شوند، تنها با تبدیل بیمه به صنعت قابل حل خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در سمت رئیس کارگروه بررسی وضعیت صندوق‌های بیمه بازنشستگی با اعلام این خبر که در حال بررسی مراحل پایانی طرح پیشنهادی خود تحت عنوان ارتقا و کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی کشور هستند، یادآورشد: هم‌اکنون در حال بررسی وضعیت بیمه‌ها هستیم و برای اینکه بتوانیم به طور دقیق و جامع به این موضوع بپردازیم برای این طرح فوریت تعیین نکرده‌ایم تا در این مورد شتابزده عمل نکنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: این طرح از ۴ ماه قبل مورد بررسی قرار گرفته است و قطعا تلاش خواهیم کرد که بعد از بررسی لایحه بودجه در دستورکار صحن قرار گرفته و به تصویب برسد