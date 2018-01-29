طالبان به فرمان ارباب‌ خود مسئولیت کشتار مردم را به عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز در نخستین واکنش به حمله انتحاری شنبه هفته جاری در کابل اعلام کرد که طالبان به فرمان ارباب خود مسئولیت حمله به غیرنظامیان را بر عهده گرفته است.

رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با «جوکو ویدودو» رئیس جمهوری اندونزی در کابل گفت: در گذشته، زمانی که شمار تلفات غیرنظامی در حملات زیاد می‌شد و منجر به رسوایی دشمن می‌گردید طالبان از پذیرفتن مسؤلیت انکار می‌کردند. ولی این بار برخلاف معمول آن ها علیرغم تلفات زیاد غیرنظامیان، مسؤلیت این حمله را به دستور اربابانشان بر عهده گرفتند.

اشرف غنی در ادامه افزود: باید با هر وسیله ممکن، کشورهایی را که از تروریسم حمایت می‌کنند و به تروریست ها پناه می‌دهند را از این کار باز داشت و یا آنها را منزوی کرد.

لازم به ذکر است صبح روز شنبه انفجار انتحاری در چهار راه «صدارت» واقع در شهر کابل منجر به کشته شدن ۱۰۳ نفر و زخمی شدن ۲۳۵ فرد دیگر شد.

طالبان پیشتر در بیانیه ای مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.