  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

محمد اشرف غنی:

طالبان به فرمان ارباب‌ خود مسئولیت کشتار مردم را به عهده گرفت

طالبان به فرمان ارباب‌ خود مسئولیت کشتار مردم را به عهده گرفت

رئیس جمهوری افغانستان در نشست خبری مشترک با همتای اندونزیائی خود در کابل اعلام کرد: طالبان به فرمان ارباب‌ خود مسئولیت کشتار مردم را به عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز در نخستین واکنش به حمله انتحاری شنبه هفته جاری در کابل اعلام کرد که طالبان به فرمان ارباب خود مسئولیت حمله به غیرنظامیان را بر عهده گرفته است.

رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با «جوکو ویدودو» رئیس جمهوری اندونزی در کابل گفت: در گذشته، زمانی که شمار تلفات غیرنظامی در حملات زیاد می‌شد و منجر به رسوایی دشمن می‌گردید طالبان از پذیرفتن مسؤلیت انکار می‌کردند. ولی این بار برخلاف معمول آن ها علیرغم تلفات زیاد غیرنظامیان، مسؤلیت این حمله را به دستور اربابانشان بر عهده گرفتند.

اشرف غنی در ادامه افزود: باید با هر وسیله ممکن، کشورهایی را که از تروریسم حمایت می‌کنند و به تروریست ها پناه می‌دهند را از این کار باز داشت و یا آنها را منزوی کرد.

لازم به ذکر است صبح روز شنبه انفجار انتحاری در چهار راه «صدارت» واقع در شهر کابل منجر به کشته شدن ۱۰۳ نفر و زخمی شدن ۲۳۵ فرد دیگر شد.

طالبان پیشتر در بیانیه ای مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

کد مطلب 4213676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها