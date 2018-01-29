زمینه جذب استعدادهای قرآنی در مدارس و مراکز دانشگاهی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه دوشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره گل های محمدی(ص) و گل های فاطمی(س) در اراک اظهار داشت: در استان مرکزی در زمینه مسایل قرآنی و دیگر حوزه ها استعدادهای فراوان وجود دارد و هنر در آن است که بتوانیم این سرمایه ها را بشناسیم و کشف کنیم و برای پرورش این سرمایه ها برنامه ریزی شود تا به ثمر بنشینند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در همین راستا خانواده ها، آموزش و پرورش و دانشگاه ها باید بستر را فراهم کنند و همچنین حوزه های علمیه، علما و مساجد باید زمینه ساز بوده و معلمان و مربیان قرآنی چراغ راه و راهنما باشند.

دری نجف آبادی ادامه داد: آنچه از همه مهمتر می باشد انگیزه های درونی نونهالان، نوجوانان و جوانان اعم از دختر و پسر است و برای اینکه چراغ قرآن را در دنیا روشن کنیم بایستی همه با هم دست همت در دست یکدیگر بگذاریم و از خداوند هم کمک بخواهیم، زیرا کسانی که برای خدا جهاد و تلاش کنند خداوند آنها را یاری می کند.

وی با اشاره به اینکه هر زمینی برای کشاورزی استعداد و شرایط خاص خودش را دارد، بیان داشت: این مثال را مطرح کردم برای اشاره به گل هایی که در باغ قرآن و نهج البلاغه، ایمان و معرفت تربیت می شوند که باید برای شکوفایی این استعدادها تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: همه باید کمک کنیم تا شخصیت فرزندان جامعه ما، شخصیت هایی قرآنی و عالم به قرآن باشد و این مهمترین گامی است که می توانیم برای صیانت و حفظ مفاهیم قرآنی، ارزش های قرآنی، فرهنگ و هویت قرآنی و اعتلای جامعه قرآنی برداریم.