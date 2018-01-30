برگزاری «فجر فاطمی» در ۸۰ مسجد شهرستان صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت آذرافروز در نشست با اصحاب رسانه که صبح سه شنبه در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تقارت ایام الله دهه فجر با دهه اول فاطمیه برنامه های کمیته قران و مساجد ستاد دهه فجر شهرستان صومعه سرا با رنگ و بوی فاطمی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه به فرموده مقام معظم رهبری مساجد یکی از پایگاه های اصلی جامعه برای انتقال فرهنگ است، گفت: به همین منظور برنامه های دهه فجر در سطح مساجد برگزار می شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی صومعه سرا خاطرنشان کرد: در ایام الله دهه فجر امسال برنامه فجر فاطمی در ۸۰ مسجد شاخص شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم رتین وظایف و رسالت های تبلیغات اسلامی نشر و گسترش فرهنگی اسلامی و ایرانی به ویژه سیره ائمه اطهار است، تصریح کرد: در همین راستا از ظرفیت روحانیون، مبلغان بومی و غیربومی به ویژه در این ایام استفاده می کنیم.

آذر افروز در ادامه به سایر برنامه های کمیته قران و مساجد نیز اشاره و تصریح کرد: برگزاری گفتمان های دینی، نشست های بصیرتی، مراسم سوگواری ایام فاطمیه با محوریت تبیین نقش حضرت فاطمه زهرا(ص)، از اعزام ۴۵ مداح به هیئت های مذهبی و مساجد، اجرای برنامه در خانه های قرآنی و برگزاری محفل انس با قران از دیگر برنامه های این دهه است.