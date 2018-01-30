۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۴۹

مدیرکل راه وشهرسازی کهگیلویه و وبویراحمد:

راه روستایی لال به شهرون در دهستان زیلایی به بهره برداری رسید

یاسوج- مدیرکل راه وشهرسازی کهگیلویه و وبویراحمد گفت: برای نخستین بار راه روستایی لال به شهرون از توابع دهستان زیلایی بخش مارگون قابل بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی علیمردانی افزود: تاکنون مردم در این مسیر از نعمت راه دسترسی محروم بودند  و پیش از آغاز این پروژه هیچگونه اقدامی هرچند کوچک در خصوص احداث جاده صورت نگرفته بود.

وی بیان داشت: با همت مسئولین استانی و کشوری این اقدام میسر شد و با احداث این جاده راه دسترسی اهالی روستاهای مذکور به دیگر روستاها و نیز امکانات و تسهیلات زندگی که پیش از این به سختی امکانپذیر بود، هموار شد.

علیمردانی افزود: عملیات احداث این پروژه به طول هفت کیلومتر و با اعتبار یک میلیارد و دویست میلیون تومان تیرماه سال جاری آغاز شده بود و اکنون به سرانجام رسید.

