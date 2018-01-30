مهدی پاشازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار امروز استقلال و صنعت نفت اظهار داشت: از آخرین بازی آبی پوشان در لیگ روزهای زیادی نمی‌گذرد و آبی پوشان به دلیل شرایط جوی در همین روزهای اندک نتوانستند حتی یک جلسه تمرین کامل و موثر داشته باشند. ضمن این که غیبت قائدی و اتفاق ناگواری که برای او افتاده هم به نوبه خود می‌تواند در روحیه تیمی تاثیر منفی داشته باشد.

وی افزود: بازی با صنعت نفت در شرایط معمولی هم در آبادان چندان کار ساده‌ای نیست، چه رسد به این که قرار باشد این بازی سر رسیدن به فینال جام حذفی باشد و این نکته را هم بدانیم که این اتفاق قرار است برای اولین بار برای صنعت نفت و فراز کمالوند بیفتد. همه این‌ها را که کنار هم بچینیم می‌بینیم کار استقلال سخت تر از شرایط معمولی هم می‌شود.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: البته استقلال در هر شرایطی مدعی است و به نظر من حتی در روزی که از نظر تمرین در مضیقه بوده، در روزی که به دلیل اتفاق بدی که برای بازیکن جوان این تیم افتاده و در روزهایی که شاید دست شفر هم خیلی باز نباشد، اما باز هم می‌تواند صنعت نفت را شکست دهد. خلاصه بگویم اگر یک تیم بتواند در نیمه نهایی جام حذفی صنعت نفت را در آبادان مغلوب کند آن یک تیم فقط استقلال است.

پاشازاده بیان داشت: شنیده‌ام که جباروف برای این بازی رسیده است و امیدوارم که او کاملا رسیده باشد و حضورش در زمین فرمالیته نباشد. بود و نبود جباروف در ترکیب استقلال خیلی تفاوت دارد. جباروف تنها بازیکن بدون جانشین در تیم استقلال است و اگر از آمادگی کامل برخوردار باشد شفر کار ساده تری برای رسیدن به هدفش دارد.

مدافع پیشین آبی‌ها در ادامه بیان داشت: هواداران استقلال در لیگ برتر روزهای خوبی را تجربه نکردند و برای رسیدن این تیم به فینال لحظه شماری می‌کنند. من هم بعنوان یک پیشکسوت تیم استقلال و فردی که فوتبالم را مدیون این تیم می‌دانم و به نوعی هوادار آن هستم، مثل همه هواداران استقلال آرزوی موفقیت این تیم را در این بازی دارم.

پاشازاده در خصوص مهدی قائدی و اتفاق ناگواری که برای او افتاده بیان داشت: واقعا از شنیدن این خبر شوکه شدم. تنها کاری که از ما بر می‌آید این است که برای سلامتی او دعا کرده و آرزو کنیم هرچه زودتر به میادین فوتبال بازگردد. امیدوارم که دوستان و اهالی فوتبال هم برای این بازیکن جوان شایعه سازی نکنند و آرامش خانواده او را بر هم نزنند. اگر برای بهبود او کاری نمی کنیم، لااقل با شایعه سازی و شایعه پراکنی نمک به زخم خانواده‌اش نپاشیم.