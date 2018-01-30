۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۰

نیمه نهایی رقابت های جام حذفی؛

صنعت نفت بدون غایب مقابل استقلال

تیم فوتبال صنعت نفت در حالی امروز در مرحله نیمه نهایی جام حذفی میزبان استقلال است که همه بازیکنان این تیم آماده حضور در میدان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت برای دیدار امروزش مقابل استقلال تهران هیچ بازیکن محروم و مصدومی ندارد و فراز کمالوند می‌تواند از همه داشته هایش برای این بازی حساس استفاده کند. این در حالی است که شرایط در استقلال متفاوت است و شفر دو بازیکن تاثیرگذارش مثل سید محسن کریمی و مهدی قائدی را در اختیار ندارد و برخی از بازیکنان این تیم مثل جباروف، چشمی و شجاعیان تازه از بند مصدومیت رها شده‌اند.

دیدار دو تیم استقلال و صنعت نفت در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور از ساعت ۱۴:۴۵ امروز در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

دو تیم در لیگ برتر دوبار با هم دیدار داشته که هر یک از دو تیم یکبار در این بازی‌ها پیروز شده‌اند و این سومین رویارویی این دو تیم در این فصل است که به تعبیری می توان مهمترین دیدار این فصل هر دو تیم هم دانست. 

