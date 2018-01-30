صنعت نفت بدون غایب مقابل استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت برای دیدار امروزش مقابل استقلال تهران هیچ بازیکن محروم و مصدومی ندارد و فراز کمالوند می‌تواند از همه داشته هایش برای این بازی حساس استفاده کند. این در حالی است که شرایط در استقلال متفاوت است و شفر دو بازیکن تاثیرگذارش مثل سید محسن کریمی و مهدی قائدی را در اختیار ندارد و برخی از بازیکنان این تیم مثل جباروف، چشمی و شجاعیان تازه از بند مصدومیت رها شده‌اند.

دیدار دو تیم استقلال و صنعت نفت در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور از ساعت ۱۴:۴۵ امروز در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

دو تیم در لیگ برتر دوبار با هم دیدار داشته که هر یک از دو تیم یکبار در این بازی‌ها پیروز شده‌اند و این سومین رویارویی این دو تیم در این فصل است که به تعبیری می توان مهمترین دیدار این فصل هر دو تیم هم دانست.