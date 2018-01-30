  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۳

نیمه نهایی جام حذفی ؛

دو پیشکسوت استقلال همراه این تیم به آبادان رفتند

دو پیشکسوت استقلال همراه این تیم به آبادان رفتند

باشگاه استقلال در اقدامی پسندیده دو پیشکسوت این تیم را برای همراهی آبی پوشان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی راهی آبادان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال مدتهاست رسم پسندیده تکریم پیشکسوتان را در پیش گرفته است. این باشگاه در جریان بازی‌های خانگی از یک الی دو پیشکسوت خود تجلیل و قدردانی بعمل آورده و در جریان بازی‌های خارج از خانه نیز یک الی دو پیشکسوت را همراه تیم اعزام می‌کند.

این باشگاه برای بازی امروز در مرحله نیمه نهایی جام حذفی اقدام به اعزام دو پیشکسوت این باشگاه به آبادان کرد. غلامرضا برهان‌زاده و جعفر مختاریفر دو پیشکسوت این باشگاه که در دهه ۶۰ برای این تیم بازی می‌کردند را همراه با کاروان تیم استقلال عازم آبادان کرد.

دیدار تیم‌های استقلال و صنعت نفت در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور از ساعت ۱۴:۴۵ امروز در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود. 

کد مطلب 4214012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها