دو پیشکسوت استقلال همراه این تیم به آبادان رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال مدتهاست رسم پسندیده تکریم پیشکسوتان را در پیش گرفته است. این باشگاه در جریان بازیهای خانگی از یک الی دو پیشکسوت خود تجلیل و قدردانی بعمل آورده و در جریان بازیهای خارج از خانه نیز یک الی دو پیشکسوت را همراه تیم اعزام میکند.
این باشگاه برای بازی امروز در مرحله نیمه نهایی جام حذفی اقدام به اعزام دو پیشکسوت این باشگاه به آبادان کرد. غلامرضا برهانزاده و جعفر مختاریفر دو پیشکسوت این باشگاه که در دهه ۶۰ برای این تیم بازی میکردند را همراه با کاروان تیم استقلال عازم آبادان کرد.
دیدار تیمهای استقلال و صنعت نفت در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور از ساعت ۱۴:۴۵ امروز در ورزشگاه تختی آبادان برگزار میشود.
