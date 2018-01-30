دیدار اشرف غنی با وزیر دفاع نروژ؛ تاکید بر مبارزه علیه تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «فرانک بک جنسن»، وزیر دفاع نروژ با «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد.

در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، دو طرف بر روی گسترش روابط دو جانبه، مبارزه مشترک علیه تروریسم و مسائل منطقه ای بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار غنی از کمک ها و همکاری کشور نروژ به افغانستان در عرصه های مختلف به خصوص همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی از جمله نیروهای ویژه افغانستان، قدردانی کرد و خواهان ادامه این همکاری ها شد.

در مقابل وزیر دفاع نروژ، ضمن ابراز تاسف به خاطر وقوع رویدادهای اخیر تروریستی در افغانستان گفت که کشورش به حمایت از افغانستان در راستای پشتیبانی، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو ادامه می دهد.