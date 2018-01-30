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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات؛

راه‌اندازی دیتاسنتر در سازمان فضایی/ استقرار خدمات رایانش ابری

راه‌اندازی دیتاسنتر در سازمان فضایی/ استقرار خدمات رایانش ابری

پژوهشگاه فضایی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات، همکاری در زمینه راه اندازی مرکز داده سازمان فضایی و استقرار خدمات رایانش ابری در این دیتاسنتر را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بازدید معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی کشور از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) زمینه همکاری های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید موضوعات قابل‌بررسی در حوزه بیگ دیتا، رایانش ابری و اینترنت اشیاء برای همکاری مشترک به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.

از این رو موضوعات پیشنهادی برای همکاری از جمله همکاری در راه‌اندازی مرکز داده (دیتاسنتر) سازمان فضایی، استقرار خدمات رایانش ابری در این مرکز داده و مشاوره در پیاده‌سازی زیرساخت توسعه و مدیریت خدمات سازمان فضایی، بررسی کیفی داده‌های این سازمان در جهت ارتقاء کیفیت و تحلیل کلان داده‌ها و همچنین همکاری در گسترش فناوری اینترنت اشیاء از طریق داده­ های فضایی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی کشور در بازدید از دیتاسنتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران، ضمن بازدید از خدمات زیرساختی و رایانش ابری مستقر در این  پژوهشگاه، بر بهره‌برداری از تجربیات موجود در راه‌اندازی خدمات مرکز داده سازمان فضایی تأکید کرد.

کد مطلب 4214251

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