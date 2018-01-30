به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بازدید معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی کشور از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) زمینه همکاری های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید موضوعات قابلبررسی در حوزه بیگ دیتا، رایانش ابری و اینترنت اشیاء برای همکاری مشترک به بحث و تبادلنظر گذاشته شد.
از این رو موضوعات پیشنهادی برای همکاری از جمله همکاری در راهاندازی مرکز داده (دیتاسنتر) سازمان فضایی، استقرار خدمات رایانش ابری در این مرکز داده و مشاوره در پیادهسازی زیرساخت توسعه و مدیریت خدمات سازمان فضایی، بررسی کیفی دادههای این سازمان در جهت ارتقاء کیفیت و تحلیل کلان دادهها و همچنین همکاری در گسترش فناوری اینترنت اشیاء از طریق داده های فضایی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی کشور در بازدید از دیتاسنتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران، ضمن بازدید از خدمات زیرساختی و رایانش ابری مستقر در این پژوهشگاه، بر بهرهبرداری از تجربیات موجود در راهاندازی خدمات مرکز داده سازمان فضایی تأکید کرد.
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