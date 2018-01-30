۵۰ خودروی محبوس در برف توسط آتش نشانان حرم امام نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سرمدی سعیدی ظهر سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: ایستگاه آتشنشانی حرم مطهر بیش از ۵۰ خودروی محبوس شده در برف را امدادرسانی کرد و این خودروهای مانده در برف توسط آتش نشانان فداکار حرم و نمایشگاه شهر آفتاب نجات پیدا کردند.

وی افزود: همچنین برف روبی در محوطه و محورهای مواصلاتی به حرم مطهر حضرت امام راحل توسط پرسنل آتش نشانی حرم با هماهنگی شهرداری حرم انجام شد.

مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی(ره) اضافه کرد: لازم به ذکر است بازدید از چادرهای داخل پارکینگ شمالی و ارائه تذکرات لازم در خصوص عدم استفاده از وسایل گرمازا که امکان حادثه مونواکسید کربن وجود داشت به مسافران گوشزد شد.تا از بروز آسیب های احتمالی پیشگیری شود.