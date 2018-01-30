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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

۵۰ خودروی محبوس در برف توسط آتش نشانان حرم امام نجات یافتند

۵۰ خودروی محبوس در برف توسط آتش نشانان حرم امام نجات یافتند

ری- مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام(ره) از نجات ۵۰ خودروی محبوس در برف توسط آتش نشانان حرم مطهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سرمدی سعیدی ظهر سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: ایستگاه آتشنشانی حرم مطهر بیش از ۵۰ خودروی محبوس شده در برف را امدادرسانی کرد و این خودروهای مانده در برف توسط آتش نشانان فداکار حرم و نمایشگاه شهر آفتاب نجات پیدا کردند.

وی افزود: همچنین برف روبی در محوطه و محورهای مواصلاتی به حرم مطهر حضرت امام راحل توسط پرسنل آتش نشانی حرم با هماهنگی شهرداری حرم انجام شد.

مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی(ره) اضافه کرد: لازم به ذکر است بازدید از چادرهای داخل پارکینگ شمالی و ارائه  تذکرات لازم در خصوص عدم استفاده از وسایل گرمازا که امکان حادثه مونواکسید کربن وجود داشت به مسافران گوشزد شد.تا از بروز آسیب های احتمالی پیشگیری شود.

کد مطلب 4214409

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