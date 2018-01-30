موافقت باپرداخت ۵۰ هزار میلیاردتومان ازبدهی دولت به تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدتقی نوربخش در نشست خبری امروز در مورد افتتاح پروژه های بیمه ای، درمانی و اقتصادی در دهه فجر گفت: در دهه فجر امسال ۵۵۰ میلیارد تومان در بخش های بیمه ای درمانی و اقتصادی تامین اجتماعی به بهره برداری می رسد.

وی گفت: افتتاح ۳۳ پروژه و آغاز عملیات سه پروژه در بخش های بیمه ای و درمانی و همچنین افتتاح ۶ شعبه، ۷ مرکزدرمانی و یک بیمارستان از جمله راهبرد اصلی سازمان تامین اجتماعی در نقاط کمتر برخوردار و مرزی کشور است.

نوربخش به اسامی این مراکز اشاره کرد و گفت: درمانگاه لار، کامیاران در کردستان، ازنا در لرستان، ابرکوه دریزد، رزن در مهران، پیشوا در ورامین و آران و بیدگل و همچنین شعب بوشهر، فاروج، بوکان، قشم و شعبه ۲۳ تهران از جمله این مراکز و شعب است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پروژه های بیمه ای و درمانی تعریف شده و همچنین ۴۱۵ میلیارد تومان پروژه در بخش اقتصادی پیش بینی شده به طوری که افتتاح دو خط دارویی (تولید مواد اولیه) افتتاح داروی سرطانی، خط تولید سرنگ در کارخانه اکسیر، بازسازی بخش جامدات کارخانجات داروپخش و تولید مواد اولیه شربت در کارخانه داروپخش از جمله اقداماتی است که انجام خواهد شد.

وی به فعالیت های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بخش پتروشیمی، نفت، ایرانول و ذوب آهن چهار پروژه با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در بخش تولید تیرآهن نیز ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد بودجه سال آینده سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: اعتبار ما در بخش منابع و مصارف ۹۸ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان است که البته بعد از بررسی در هیات مدیره ممکن است مقداری کم یا زیاد شود.

نوربخش با اشاره به اینکه در تبصره بودجه در چهار بخش درمانی، اداری، مالی، بیمه ای و اقتصادی اعتبار در نظر گرفته می شود، گفت: سیاست کلی سازمان در جهت تجهیز منابع برای ایفای تعهدات خود است و تامین اجتماعی تنها سازمانی است که درآمد هزینه ای است و بدون کمک دولت اداره می شود.

وی گفت: کاهش تصدی گری، برون سپاری، کاهش تعداد شعب و پرسنل، استفاده صحیح از بنگاه های اقتصادی از جمله راهبردهای اصلی سازمان است و در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهد داد و همچنین هزار میلیارد تومان نیز در بخش پروژه های عمرانی و هشت هزار میلیارد تومان درمان مستقیم و ۱۲ هزار میلیارد تومان در بخش درمان غیرمستقیم هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص واردات گوشی آیفون توسط شرکت بین المللی و بازرگانی تامین اجتماعی گفت: سازمان برای حفظ و ارتقا سرمایه بیمه شدگان نیاز به سرمایه گذاری دارد و این شرکت تاکنون در خصوص واردات گندم تجهیزات پزشکی به دولت کمک کرده و یکی دیگر از مواردی که با مجوز از وزارت صنعت، گمرک و ارتباطات در این خصوص اقدام کرده واردات گوشی بوده است که به گفته وزیر ارتباطات تنها سه درصد از واردات را به خود اختصاص داده که تمامی این موارد بر اساس اساسنامه و مجوز صورت گرفته است.

وی در مورد تصویب کمیسیون تلفیق برای جبران بدهی های دولت به تامین اجتماعی گفت: تا سقف کمیسیون تلفیق بر رعایت بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت را در سال ۹۷ موافقت کرده است و بدهی دولت تا ۵۰ هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد.

نوربخش گفت: فکر نمی کنم هیچ دولتی تا این اندازه بدهی خود را تهاتر کرده باشد که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب شده که امیدواریم در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد که در جهت حفظ منابع پایدار اقدام مهمی است که انجام شده است.

وی در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: سن امید به زندگی در سال ۵۴، ۵۶ سال بوده که با ارتقا سطح بهداشت در حال حاضر سن امید به ۷۸ سال رسیده است.

افزایش سن بازنشستگی جزو پیشنهادات تامین اجتماعی نبوده است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: افزایش سن بازنشستگی جزو پیشنهادات تامین اجتماعی نبوده که البته در کمیسیون تلفیق ماده ای به تصویب رسیده که موضوع آن پیشنهاداتی است که بر روی تغییرات پارامتریک بیمه ای از سوی دولت داده خواهد شد اما هیچ پیشنهادی به طور مشخص در مورد افزایش سن بازنشستگی وجود نداشته است.

در حال حاضر دو هزار میلیارد تومان از مراکز دارویی طلبکار هستیم

وی در مورد بدهی به مراکز دارویی کشور نیز گفت: در حال حاضر دو هزار میلیارد تومان طلبکار هستیم و در بخش پرداخت بدهی ها نیز قرار است ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت بابت ما به التفاوت ارز به تامین اجتماعی پرداخت شود که ما آن را به دانشگاه ها و آنها نیز به مراکز دارویی پرداخت خواهند کرد. همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به این مبلغ اضافه می کنیم و ۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی ۸۰۰ میلیاردی دانشگاه ها به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت خواهد شد.

نوربخش گفت: در بخش داروخانه های خصوصی تا مرداد ماه پرداخت کرده ایم که البته سه ماه عقب هستیم و با رایزنی های انجام شده با سازمان مدیریت قرار است ۳۰۰ میلیارد تومان به زودی به نتیجه برسد و ما نیز بتوانیم بدهی داروخانه ها و مراکز دانشگاهی را پرداخت کنیم.

وی گفت: در صورت در نظر گرفتن مهلت سه ماهه برای پرداخت ها در مجموع ۴۷۰ میلیارد تومان میزان بدهی ما به این مراکز است که خود دو هزار میلیارد تومان طلبکاریم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: جریمه دیرکرد مطالبات در قانون آمده اما ما برای مطالبات خودمان آن را لحاظ نمی کنیم چون وضعیت را درک می کنیم اما در مجموع در قانون وجود دارد.

پزشک خانواده اولویت اول و دارو اولویت دوم تامین اجتماعی است

وی تاکید کرد: اولویت اول ما پزشک خانواده است که تا دی ماه مطالبات آنها را پرداخت کرده ایم و اولویت دوم ما دارو است که در تلاش هستیم آن را نیز پرداخت کنیم.

نوربخش در مورد عیدی بازنشستگان نیز گفت: هر سال بعد از تصویب دولت عیدی بیمه شدگان و بازنشستگان را پرداخت می کنیم و امسال نیز پیش بینی می شود دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عیدی پرداخت کنیم.

وی به بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: پرداخت بیمه بیکاری یکی از مزیت های اصلی بیمه ای بعد از مستمری و درمان است و تاکنون به روز پرداخت شده است و طبق قانون طرحی وجود دارد که وزیر نیز به آن تاکید کرده این است که مراکز کاریابی که از افرادی که بیمه بیکاری می گیرند و قصد کار دارد دعوت کند پیشنهاد شده است که درصدی از دستمزد این افراد را سازمان پرداخت کند و کارفرمایان حقوق کمتر از حقوق و دستمزد پرداخت کنند.

صدور ۱۰۰ میلیون نسخه الکترونیک درمانی در سال جاری

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از صدور ۱۰۰ میلیون نسخه الکترونیک درمانی در سال جاری خبر داد و گفت: با حذف دفترچه بیمه در مراکز ملکی حتی برای یک بیمار نیز نسخه خطی نوشته نشد.

وی گفت: طرح حذف دفترچه های درمانی در مراکز غیرملکی نیز شروع شده که ۳۴۰ پزشک در یزد در این خصوص همکاری می کنند و از وزارت بهداشت و ارتباطات نیز می خواهیم که در این خصوص ما را همراهی کنند.

وی با اشاره به اینکه قدرت دفترچه های بیمه سلامت و تامین اجتماعی با اجرای طرح تحول سلامت افزایش یافته است، گفت: با اجرای این طرح، پرداختی های مردم کاهش یافته است اما نظام ارجاع در قانون برنامه پنجم آمده بود که متاسفانه محقق نشد که این موضوع خود هزینه بر است.

همچنین مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست در خصوص بیمه خبرنگاران اظهار داشت: از ۴ سال قبل مذاکراتی با معاونت مطبوعاتی داشتیم که منجر به عقد تفاهم نامه ای برای بیمه خبرنگاران شد و اخیراً با این معاونت جلسه ای داشته ایم و قرار بر این شده که برای ۳ سال دیگر بیمه خبرنگاران تمدید و شرایط جدیدی به آن اضافه نشود. معاونت مطبوعاتی جدید قول داده زمینه شناسایی تمامی خبرنگاران را فراهم کند.