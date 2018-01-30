به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید صدری مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران با ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار فیروزآبادی با اشاره به لزوم تعامل شرکت مخابرات ایران با شورای عالی فضای مجازی در چارچوب مصوبات بالادستی گفت: انتظار داریم شرکت مخابرات ایران با ارائه خدمات به روز و با کیفیت بالاتر و با حمایت از پیام رسان های داخلی، موجب گسترش بازار و هم افزایی بیش از پیش در بازار ارتباطات کشور شود.

در همین حال مجید صدری در این دیدار با اشاره به تعامل با بازیگران حوزه ICT در چارچوب مصوبات نهادهای بالادستی گفت: شرکت مخابرات ایران برنامه های توسعه خود را به منظور حمایت از تولید محتوای داخلی و اشتغال زایی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و پیاده سازی می کند.

صدری خاطرنشان کرد: اعمال تعرفه ارزان تر برای پیام رسان های داخلی و تامین امکانات مورد نیاز بخش خصوصی، در جهت حمایت از تولید محتوای داخلی و تحقق اقتصاد دیجیتالی صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی گفت: بازار ارتباطات کشور نیاز به یک تحول اساسی در افزایش ترافیک مصرفی داخلی دارد و در این جهت شرکت مخابرات ایران در راه توسعه زیرساخت ها به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از استارتاپها و صنایع دانش بنیان گام برمی‌دارد.