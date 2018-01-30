شناسایی ۴۰۰ نخبه/ بدهی شهرداری ساری ۲۵۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مدینه عصر سه شنبه در جلسه شورای شهر ساری با اشاره به اقدامات شهرداری در برف اخیر به عقد تفاهمنامه با بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه نویدبخشی خوبی برای مدیریت شهری خواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم مدیران پارلمان شهری هستند اظهار داشت: تاکنون ۴۰۰ نخبه در شهر ساری شناسایی شدند و این امر نویدبخشی بسیاری از تصمیمات و اقدامات خوب در حوزه مدیریت شهری خواهد بود.

وی به لایحه عوارض اشاره و اضافه کرد: این لایحه باید سالانه به تصویب شورا برسد و برای اجرا در اختیار شهرداری قرار گیرد و این لایحه از سوی شورا در حال بررسی و تصویل است.

مدینه به انباشت سرمایه در پروژه ها اشاره و خواستار تسریع در تکمیل پروژه ها شد و گفت: خوشبختانه لایحه عوارض از سوی شورا در حال بررسی است.

رئیس شورای شهر ساری پرداخت عوارض و دیون را در رونق ساخت و ساز شهری بسیار مهم برشمرد و میزان بدهی شهرداری ساری را ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این بدهی تا مهرماه سال آینده تسویه خواهد شد.

مدینه خواهان بهبود وضعیت عبور و مرور در شهر شد و گفت: احداث زیرگذر هلال احمر بسیاری از گره های ترافیکی را در شهر حل خواهد کرد و این پروژه از طرح های مهم به شمار می رود.

وی مهلت قانونی برای تصویب لایحه عوارض را ۱۵ بهمن بیان کرد و گفت: برخی از موضوعات لایحه عوارض قطعی شده است و موارد اصلاحی نیز در کمیسیون تلفیقی در حال بررسی است.