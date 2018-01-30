انتشار ۴۰۰ میلیارد تومانی اوراق سلف گاز مایع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، عادل نژادسلیم، گفت: موفقیت اقتصادی در هر کشوری رابطه مستقیمی با اهمیت تولید در آن اقتصاد دارد. بر این اساس یکی از اهداف راهبردی هلدینگ خلیج فارس جذب نقدینگی در دست مردم و هدایت پول های داخلی به سمت توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان موتور محرک توسعه کشور است.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به پروژه های توسعه ای ۲۰ ساله تدوین شده دراین شرکت تصریح کرد: با توجه به حجم بالا و سرگردانی نقدینگی موجود در جامعه برنامه ریزی های جدی برای جذب و هدایت این سرمایه ها به سمت تولید شده است تا منابع جذب شده از این طریق به سمت پروژه های توسعه ای کشور هدایت شود و علاوه بر نفع مردم، زمینه کاهش بیکاری را میسر کند.

وی در ادامه با اشاره به مزیت های پیش روی صنعت پتروشیمی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه گفت: در نظر داریم تا از طرق مختلف از جمله انتشار و عرضه اوراق و یا فروش سهام در بورس نسبت به جذب نقدینگی مردم اقدام و آن را به سمت تولید هدایت کند.

نژادسلیم در این رابطه به عرضه ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع (LPG) در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: این اوراق نیز با این هدف منتشر شد که علاوه بر حجم بالا در کوتاه ترین زمان ممکن و در یک رقابت نزدیک به فروش رفت.

وی، سیاست های توسعه ای این شرکت بعد از واگذاری را مدنظر قرار داد و گفت: پس از واگذاری با توجه به سیاست های توسعه ای پیش روی به ویژه در صنعت پتروشیمی نسبت به تدوین استراتژی های ۵ ساله اقدام شد تا در راستای آن ۶ میلیارد یورو پروژه و طرح های عقب مانده این شرکت به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسد.

نژادسلیم افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته عملیات اجرای این پروژه ها آغاز و عملاً بخشی از آنها در سال ۹۷ و بخشی دیگر در سال ۹۸ به اتمام خواهد رسید.