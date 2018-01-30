به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای امنیتی بحرین با تشدید محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم در منطقه الدراز حکم دیوان عالی بحرین را که دیروز صادر شده به منزل وی تحویل دادند.

بر اساس این گزارش، در این برگه اعلام شده دیوان عالی بحرین حکم های صادره‌ی پیشین علیه شیخ را تایید نموده است.

این بدین معنا است که:

۱- حکم حبس یک ساله تعلیقی بر ضد شیخ تایید شده است.

۲- جریمه نقدی که متهمان پرونده (شیخ و دو کارمند دفتر وی) بدان محکوم شده اند تایید شده. مبلغ این جریمه ٣٠٠ هزار دینار بحرینی (معادل تقریبا ١ میلیون دلار) است.

۳- مصادره اموال. طبعا قدم بعدی نظام پس از اعلام و تحویل رأی دیوان عالی، مصادره اموال اعلام شده طبق حکم دادگاه خواهد بود. این اموال شامل تمامی وجوهات شرعی (خُمس) است که در دو حساب بانکی رسمی موجود اند (حدود ٩ میلیون دلار) و همچنین دو ساختمان که در یکی طلاب حوزه های علمیه ساکن اند و در دیگری فقرای سادات.

۴- حکم سلب تابعیت شیخ نیز که طی حکم پادشاهی (مرسوم ملکی) صادر شده بود و نه توسط دادگاه، همچنان به قوت خود باقی ست.

ذکر این نکته ضروری است که آیت الله عیسی قاسم به هیچ وجه دادگاه و حکم آن را به رسمیت نشناخته و هیچ گونه تقاضای تجدید نظری در این محاکمه نکرده بوده اند.