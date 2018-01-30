به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نیمه نهایی جام حذفی کشور که عصر امروز سه شنبه به میزبانی تیم صنعت نفت و در ورزشگاه مملو از تماشاگر تختی آبادان برگزار شد، آبی پوشان تهران با نتیجه ۲ بر یک حریف را شکست دادند و برای یازدهمین بار به فینال مسابقات جام حذفی رسیدند.

در این دیدار شفر تیمش را با ترکیب سید مهدی رحمتی، وریا غفوری، میلاد زکی پور، پژمان منتظری، سید مجید حسینی، امید ابراهیمی، روزبه چشمی، داریوش شجاعیان (از دقیقه ۹۰ خسرو حیدری)، سرور جباروف (از دقیقه ۶۲ فرشید باقری)، بهنام برزای (از دقیقه ۸۱ امید نورافکن) و علی قربانی راهی میدان کرد.

فراز کمالوند هم صنعت نفت را با سوشا مکانی، مرتضی اسدی، علی عبدالله زاده، مسعود ابراهیم زاده، سعید لطفی، مگنو باتیستا، کرار جاسم، آگوستو سزار، محمد شادکام (از دقیقه ۸۲ میلا جهانی)، حسین ساکی (از دقیقه ۵۹ زبیر نیک نفس) و لوسیانو پریرا به میدان فرستاد.

اولین گل این بازی را پژمان منتظری مدافع پیش تاخته استقلال روی خروج اشتباه سوشا مکانی در دقیقه ۸ بازی به ثمر رساند. این آخرین اشتباه منجر به گل سوشا مکانی در این بازی نبود چرا که در دقیقه ۴۳ بازی مکانی یکبار دیگر مرتکب یک اشتباه شد و اینبار داریوش شجاعیان از این موقعیت استفاده کرد و شمار گل های تیمش را به عدد ۲ رساند.

در این بازی دروازه بان های دو تیم اشتباهاتی داشتند و مهاجمان نیز از این فرصت ها به راحتی نمی گذشتند. در دقیقه ۶۱ نوبت به مهدی رحمتی رسید که در محاسبات خروجش مرتکب اشتباه شده تا یک مهاجم فرصت شناس مثل شیمبا قدر این موقعیت را دانسته و اختلاف را به حداقل برساند.

این بازی در نهایت با همین نتیجه به پایان رسید تا استقلال تهران برای یازدهمین بار در تاریخ مسابقات جام حذفی به فینال این مسابقات راه یافته باشد.