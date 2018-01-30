دشمنان به دنبال سیاه نمایی در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امروز در نشست فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی به دنبال سیاه نمایی خدمات انجام گرفته هستند و همه ما وظیفه داریم به مقابله با این القاعات شیطانی بپردازیم.

وی همچنین با اشاره به این که حماسه بزرگ اربعین برای مقابله با توطئه های فرهنگی دشمنان راه اندازی شده است، افزود: ضروری است با تدوین سند چشم انداز اربعین نقش محوری مردم استان در این حماسه سیاسی عبادی به خوبی برای جهانیان تدوین شود.

حجت الاسلام و المسلمین لطفی در خصوص برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در روزهای آتی در استان نیز گفت: باید با توجه به شرایط حساس کنونی علاوه بر نظارت بر محتوای کتاب ها به نیازسنجی مخاطبان قبل از برگزاری نمایشگاه توجه شود.

محمد نوذری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در این جلسه به ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان فرهنگی و اساتید مجرب دانشگاهی در تهیه سند جامع اربعین پرداخت.

همچنین اعضای شورای فرهنگ عمومی استان درباره موضوعاتی همچون لزوم تهیه طرح نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت احصا آسیب های فرهنگی و اجتماعی استان و بررسی آنها در شورای فرهنگ عمومی ، توجه به بعد اقتصادی حماسه اربعین در سند جامع اربعین، تقویت نظارت بر ناشران دعوت شده به نمایشگاه سراسری کتاب در استان، نامناسب بودن زمان برگزاری نمایشگاه و ضرورت توزیع متوازن بن های خرید کتاب سخن گفتند.