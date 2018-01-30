به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در دیداری سخت و نفسگیر موفق شدند میزبان خود صنعت نفت آبادان را در ورزشگاه مملو از هوادار این تیم با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کرده و به برای یازدهمین بار به فینال مسابقات جام حذفی راه یابند.

بازیکنان و دیگر اعضای تیم فوتبال استقلال در پایان این بازی جشن کوچکی را در رختکن ترتیب داده و به این ترتیب که می‌بینید این پیرزی با ارزش را به مهدی قائدی، هم تیمی‌شان که بر اثر سانحه رانندگی جراحات سختی متحمل شده تقدیم کردند.

تیم فوتبال استقلال در مرحله نیمه نهایی جام حذفی موفق شد با گل‌های پژمان منتظری و داریوش شجاعیان برابر تک گل شیمبا، میزبانش صنعت نفت را با نتیجه ۲ بر یک شکست داده و به فینال جام حذفی برسد.