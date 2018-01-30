به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا ۶۰۷»، «اخزا ۶۰۸»، «اخزا ۶۱۰» و «اخزا ۶۰۱۴» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی آبان‌ماه سال جاری منتشر شده، در مجموع دارای ارزشی بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال هستند.

در این میان، اخزا ۶۰۷ و اخزا ۶۱۰ هر یک به تعداد ۱۷ میلیون ورقه به ارزش ۱۷ هزار میلیارد ریال به ترتیب در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۹۶ منتشر شده‌اند با این تفاوت که اخزا ۶۰۷ در ۱۰ دی‌ماه ۹۷ سررسید می‌شود و مدت آن ۱۴ ماهه است؛ در حالی که تاریخ سررسید اخزا ۶۱۰ حدود دو سال دیگر یعنی آذرماه ۹۸ خواهد بود.

همچنین ۱۶ میلیون ورقه اخزا ۶۰۸ به ارزش ۱۶ هزار میلیارد ریال که در ۱۱ بهمن‌ماه سال جاری منتشر شده دارای سررسید ۲۰ ماهه است و در ماه نخست تابستان ۹۸ شاهد سررسید شدن این اوراق خواهیم بود. در نهایت به اخزا ۶۱۴ می‌رسیم که با سررسید بیست و شش‌ماهه به تعداد ۱۰ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۳۰ ورقه در نیمه آبان ماه امسال انتشار یافته و روز گذشته نیز در فرابورس پذیرش شد.

تمامی این اوراق به منظور تسویه بدهی‌های بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ منتشر شده‌اند که با پذیرش و سپس عرضه آن‌ها در فرابورس ایران، امکان معامله پیدا می‌کنند.

شایان ذکر است که پیش از این ۶ مرحله اسناد خزانه اسلامی در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ در نمادهای «اخزا ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵ و ۶۰۶» در فرابورس ایران پذیرش و ۵ سری از این‌ها عرضه شد که روز گذشته نیز با عرضه «اخزا ۶۰۵» پرونده این سری از اسناد خزانه بسته شد و هم‌اکنون در ماه‌های پایانی سال جاری شاهد تزریق دور جدیدی از این اوراق به بازار هستیم.