مهارت آموزی دانش آموزان زمینه توسعه کارآفرین را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشیری، ظهر چهارشنبه، در همایش گرگان ۱۴۰۰ هنرستان ها، آموزش، تولید و اشتغال اظهار کرد: باید بین تجربه و مهارت ارتباط وجود داشته باشد و مهارت به خلاقیت و در نهایت به کارآفرینی منجر شود.

وی ادامه داد: دانش آموزان نخبه و نخبه تحصیلی هر دو نخبه هستند ولی اهداف آنان متفاوت است.

کشیری اضافه کرد: نخبه تحصیلی دارای اهداف مشخص است، وی پرتلاش، مقلد و با نظم است و تفکر همگرا دارد و همه مانند هم فکر می کنند و ساختارشکن نیستند.

وی ویژگی های نخبه خلاق را چنین عنوان کرد: هرآنچه که در خصایص نخبه تحصیلی مطرح شد برای این گروه برعکس است، انضباط و اهداف خاص ندارد و تفکر آنها هم همگرا نیست و غالب جامعه با آن ها تفاوت دارند.

کشیری گفت: مدرسه با محتوا و شیوه های آموزشی، خانواده موانعی در برابر نخبگان تحصیلی هستند.

مهارت آموزی در هنرستان به کارآفرینی منتهی می شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان تصریح کرد: باید موانع کارآفرینی که یکی از آن ها عدم تجربه است برطرف شود و مهارت آموزی یکی از این راه هاست.

کشیری با بیان این که در زمینه کارآفرینی سه شاخص برجسته دانش، مهارت و ریسک پذیری وجود دارد، گفت: با تحلیل وضع موجود، شناسایی فرصت ها و بررسی موقعیت ها می تواند به کارآفرینی رسید.

وی تصریح کرد: برای ایجاد تغییر و تحول چهار کار باید انجام می شد، تغییر ساختار، تغییر محتوا، تغییر تکنولوژی یا تغییر آدم ها که براساس این موارد سه کمیته شکل گرفت.

کشیری اضافه کرد: اولین کمیته، تولیدی کردن فعالیت های فنی و حرفه ای است که با شناسایی ظرفیت و ریسک پذیری انجام می گیرد.

وی دومین کارگروه را کمیته ارتباط با صنعت خواند و گفت: تغییر ساختار سبب ایجاد تیمی شد که بتواند بازار را مطالعه کرده و تربیت و آموزش را مبتنی بر بازارکار در نظر بگیرد.

کشیری ادامه داد: سومین کمیته، کارگروه کارآفرینی بود که مراحل کسب و کار و برطرف کردن مشکلات اشتغال را در دستور کار داشت.