میزبانی مراکز کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی از مراسم دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف‌زاده پنجشنبه با اعلام این خبر و با تأکید بر اهمیت و ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای کودکان و نوجوانان، افزود: با توجه به این هدف مهم برنامه‌های گسترده‌ای در ایام‌الله دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.

وی حضور کودکان و نوجوانان برگزاری مراسم میهمانی لاله‌ها، دیدار با خانواده‌های معظم شهدای نوجوان و افتتاح کتابخانه‌های سیار روستایی تبریز و ورزقان را از جمله برنامه‌های این ایام عنوان و در عین حال تصریح کرد: به دلیل اهمیت توسعه و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی به ویژه موضوع کتاب و کتابخوانی در مناطق روستایی، امید است با برنامه‌ریزی لازم در دهه‌فجر امسال شاهد راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار روستایی باشیم.

مدیر کل کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر استان به میزبانی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: در این ویژه‌برنامه‌ها که با حضور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مسئولان شهرستان برگزار خواهد شد، برنامه‌های مختلفی نظیر سرود، قصه‌گویی، خاطره‌گویی، مسابقه و نمایش خلاق اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: علاوه بر این ویژه برنامه‌ها، مراکز کانون همه روزه شاهد حضور دانش‌آموزان در کارگاه‌های هنری و ادبی به ویژه ایام‌الله دهه‌فجر خواهند بود. مسئول کمیته کودک و نوجوان استان با اشاره به اجرای مسابقه ادبی لبخند فجر افزود: در کارگاه‌های هنری و ادبی ویژه دهه مبارک فجر، کودکان و نوجوانان در قالب نقاشی، خوشنویسی، سفال و نوشتن خلاق شعر و داستان آثار خود را به این مناسبت ارائه خواهند کرد.

یوسف‌زاده حضور گسترده کودکان و نوجوانان در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن و برپایی ایستگاه‌های هنری و ادبی در مسیر راهپیمایی را از دیگر برنامه‌های این کمیته عنوان و اظهار امیدواری کرد: اجرای شایسته برنامه‌های پیش‌بینی شده گامی ارزشمند در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردهای آن برای کودکان و نوجوانان به عنوان آینده‌سازان میهن اسلامی باشد.