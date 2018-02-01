کتاب «فاطمه و فتنه سقیفه» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «فاطمه و فتنه سقیفه» و پاسداشت وقف فرهنگی با حضور حجت‌الاسلام علی مصائبی؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی در مجتمع رسانه‌ای آناج برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی مصائبی در نشست رسانه‌ای رونمایی از کتاب «فاطمه و فتنه سقیفه» با اشاره به اینکه مسئله مهم اصل کار وقف فرهنگی این کتاب است، اظهار کرد: کتاب‌های متعددی درباره سقیفه و شخصیت حضرت زهرا (س) نوشته شده اما مسئله مهم در خصوص این کتاب وقف فرهنگی آن است که می‌تواند برای کسانی‌که داعیه فرهنگی بعد از انقلاب چه در حوزه و چه در دانشگاه داشته‌اند، الگو شود تا در این راستا بیدار و هوشیارتر عمل کنند.

وی افزود: اصل وقف فرهنگی برای اموری نظیر این کتاب بسیار پسندیده است، اگرچه در قرآن کریم آیه‌ای به نام وقف وجود ندارد اما کلمات و جملاتی مانند باقیات و صالحات و حسنه به تعبیر وقف است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: شاید برای نخستین بار باشد که در چنین ایامی کتابی با نام حضرت فاطمه زهرا (س) و فتنه سقیفه که قابل تعمیم به حوادث و فتنه‌های امروز است به چاپ رسیده که می‌تواند الگویی برای علاقمندان ائمه اطهار باشد.

مصائبی درباره حماسه اربعین حسینی یادآور شد: اربعین برای ما تاریخ و عدد نیست بلکه کمال به شمار می‌رود همانطور که در آیات متعددی از قرآن در اشاره به حضرت موسی و روایات متعدد در خصوص اربعین سخن به میان آمده است.