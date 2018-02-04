به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، با وحشت از ریسکهای تبادلات ارزهای دیجیتال، بانک آمریکا، جیپیمورگان، سیتیگروپ و چند موسسه مالی بزرگ دیگر از استفاده از ارزهای دیجیتال در تبادلات خود، دست کشیدند.
طبق اعلام بلومبرگ انگلیسی، این بانکها خرید ارزهای دیجیتال با کارتهای اعتباری خود را به علت نوسانات شدید این ارزها متوقف کردهاند.
سخنگوی جیپیمورگان، مری جین راجرز، گفت که این بانک خریدهای ارزهای دیجیتال را متوقف کرده است چراکه نظارت مداوم بر آن مشکل است و به این ترتیب از شرایطی جلوگیری میشود که افراد بیش از توان پرداخت خرید میکنند.
همچنین ریسکهایی در مورد این وجود دارد که افرادی با دزدیدن هویت افراد از کارت اعتباری آنها سرقت میکنند و با آن سکه مجازی خریداری میکنند که بانکها قادر نیستند پول خود را پس بگیرند.
بانکهای کپیتالوانفایننشال و دیسکاور هم با پیروی از این رویه تمام خریدهای ارز دیجیتال با کارتهای اعتباری خود را ممنوع کردند. مدیر اجرایی ارشد دیسکاور، دیوید نلمز، کاربران ارز دیجیتال را کلاهبردارانی خواند که سعی دارند پول خود را از چین یا جاهای دیگر خارج کنند.
تصمیم ممنوع کردن خریدهای ارزهای دیجیتال توسط کارتهای اعتباری بعد از آن اتخاذ شد که ارزهای دیجیتال از قلههایی که در اواخر سال گذشته فتح کرده بودند با سقوطی شدید به قعر آمدند.
در طول سال گذشته قیمت بیتکوین بیش از ۷۰۰ درصد رشد کرد و به ۲۰۰۰۰ دلار رسید اما در روزهای اخیر با سقوطی شدید تا پایین ۸۰۰۰ دلار سقوط کرد.
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