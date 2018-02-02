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۱۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

وزیر ارتباطات خبر داد؛

تدوین تعرفه جدید برای مشترکان کم مصرف اینترنت

تدوین تعرفه جدید برای مشترکان کم مصرف اینترنت

وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقاداتی که به نرخ های جدید اینترنت می شود، از تدوین تعرفه جدید برای مشترکان کم مصرف که پهنای باند بالا نیاز دارند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود به سئوالات کاربران در مورد نرخ های جدید اینترنت، مشکل کیفیت این خدمات، بازی های آنلاین و انحصار مخابرات در زیرساخت های مخابراتی کشور پاسخ داد.

وی افزود: در مورد وجود انحصار برای شرکت مخابرات ایران در واگذاری اینترنت خانگی، همانگونه که قبلا عرض کرده بودم باتوجه به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و لزوم اصلاح این رفتار، شرکت مخابرات ایران تاکنون با ۲ شرکت دیگر به تفاهمات قراردادی رسیده و با ابلاغ آن به استان های خود شرایط برای خرید سرویس از این شرکت ها فراهم شده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات موظف شده است بر نحوه اجرای این مصوبه نظارت کند،  در صورت وجود مشکل گزارش آن به سامانه ۱۹۵ در پیگیری موثر خواهد بود.

آذری جهرمی گفت: در تعرفه جدید، مشترکین کم مصرف که پهنای باند بالا نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند. برای رضایت این دسته از کاربران، پیشنهادهایی در حال بررسی است که تلاش می کنیم تا فروردین ماه به نتیجه نهایی برسد.

وی خاطرنشان کرد: در مورد بهبود کیفیت بازی های آنلاین، علاوه بر اینکه کیفیت این بازی ها مورد پایش دائمی قرار گرفته تا شرایط نسبی فعلی تثبیت شود، تیمی مشغول به مذاکره و پیگیری است تا بهبود مناسبی حاصل شود.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: در تعرفه جدید، شرکتها موظفند ابتدا از اینکه سرعت مورد تقاضای مشترک قابل واگذاری است اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به «دائری» اقدام کنند.

جهرمی افزود: «دائری» سرویس بدون حصول اطمینان از سرعت تخلف است و سازمان تنظیم مقررات موظف شده است بر حسن اجرای مصوبه نظارت کند.

وی عنوان کرد: در خصوص لیست سایت های داخلی که نیم بها محاسبه می‌شوند، در مصوبه آمده که تمامی سایت هایی که در درون کشور میزبانی می‌شوند باید نیم بها محاسبه شوند.

وزیر ارتباطات گفت: بنابراین لیست پانصد سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه نیم بها مشخص است و شرکت های ارائه دهنده سرویس موظفند مصوبه را اجرا کنند.

کد مطلب 4216905

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    نظرات

    • فرید حسنی US ۰۲:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
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      پاسخ
      بالاخره اقای وزیر جوان به اشتباهشان که برای 90% از مشترکان مسکل جدی ایجاد کرد پی بردند!!! متاسفانه شرکتهای اینترنتی قیمت را به بهانه دادن گیگ اضافی که ابدا مجال استفاده ندارد بسیار افزایش دادند

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