اشرف غنی: پاکستان مرکز اصلی استقرار طالبان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان طی سخنانی پاکستان را به درماندگی در مبارزه با طالبان متهم کرد.

غنی همچنین با اشاره به دو حمله تروریستی رخ داده در افغانستان در ماه گذشته که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از شهروندان این کشور شد، از برنامه دولت این کشور برای تدوین و به کارگیری یک سیستم امنیتی جدید جهت مبارزه با حملاتی از این دست خبر داد.

اشرف غنی تاکید کرد: ما منتظر اقدام پاکستان هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پاکستان به عنوان مرکز تجمع اصلی طالبان یاد کرد و با اشاره به کشته و زخمی شدن هزاران تن از شهروندان افغانستان طی سالهای گذشته، پاکستان را مسئول مستقیم این وقایع دانست.