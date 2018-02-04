به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نزدیک به هزار نفر از ساکنین تل‌آویو برای نهمین هفته پیاپی، در اعتراض به فساد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان با حمل پلاکاردهایی با نوشته «جُرم‌وزیر» (Crime Minister به جای کلمه نخست‌وزیر Prime Minister) خواستار استعفای نتانیاهو از این سمت و تمام اعضای فاسد کابینه او شدند.

صدها معترض نیز در شهرهای دیگر مانند حیفا، عفوله و «روش پینا» به خیابان‌ها آمدند.

رئیس پلیس سابق تل‌آویو نیز ابراز امیدواری کرد نتانیاهو هرچه زودتر در جریان تحقیقات درباره پرونده‌های فساد مالی، گناهکار شناخته شده و بازداشت شود.

حزب «لیکود» (حزب نتانیاهو و حاکم بر کابینه رژیم صهیونیستی) مانند هفته‌های گذشته با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این تظاهرات، مدعی شد جریان چپگرای سیاسی در اسرائیل، مشغول تفرقه‌افکنی و دو نیم کردن صهیونیست‌ها است.

این در حالی است که نتانیاهو چند هفته قبل به خاطر ۳ پرونده فساد مالی، دریافت رشوه و سوء استفاده از قدرت، برای هفتمین بار مورد بازجویی پلیس قرار گرفت.

نتانیاهو تحت پرونده موسوم به «۱۰۰۰» به دریافت رشوه و کمک‌های مالی غیرقانونی خارجی، تحت پرونده «۲۰۰۰» به سوء استفاده از قدرت و پرداخت رشوه به نشریه «یدیعوت آحارونوت» جهت حمایت و پوشش ویژه و تحت پرونده «۳۰۰۰» به زد و بند در جریان خرید زیردریایی‌های اتمی از آلمان متهم است.