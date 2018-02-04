تلاش نظام بانکی برای عمل به مسئولیت های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اکبری در مراسم امضای قرارداد مشارکت در ساخت مرکز بازپروری مبتلایان به اعتیاد افزود:کل تسهیلات قرض الحسنه اعطایی سال ٩٦ طی ده ماهه امسال ٥٩٣ هزار و ٢٣٨ فقره بوده که از این رقم ٢٩ هزار و ٧٠٦ فقره تسهیلات ازدواج بوده است، این در حالی است که موضوع مسئولیت اجتماعی نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: در موضوع مسئولیت اجتماعی تلاش کردیم که مجموعه ای از اقدامات را صورت داده و بخصوص در رویدادهایی همچون زلزله کرمانشاه نقش فعال بانک را شاهد باشیم.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این بانک در ده ماهه جاری با ٦٥.٤٨ درصد رشد مبلغ ٣٩.٥ هزار میلیارد ریال افزایش منابع داشته و در خال حاضر منابع بانک به ١٠٠ هزار میلیارد ریال رسیده است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، افزود: بیش از ۹۰ درصد این منابع به میزان ٩٠ هزار میلیارد ریال را تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ٤ درصد و کمتر از آن پرداخت کرده است.

اکبری افزود: بیش از ٧٠ درصد منابع قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات برای حمایت از کارآفرینی و اشتغال اختصاص یافته است که این تسهیلات با هدف ایجاد رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش نرخ اشتغال تخصیص یافته است.

محمدهادی ایازی در مراسم امضای قرارداد مشارکت در ساخت مرکز بازپروری مبتلایان به اعتیاد گفت: طرح نظام سلامت از جمله پروژه هایی است که مشارکت بیشتر مردم هستیم، البته در مواردی ما دچار کمبود تخت بیمارستانی هستیم و در این رابطه برخی بانکها از جمله مهر ایران حل بخشی از مشکلات نظام سلامت را در حد توان پیشگام شده اند.

معاون وزیر بهداشت افزود: قرار بر این است که در بیمارستان روانپزشکی علوم پزشکی ایران بتوانیم مرکز بازپروری را احداث کنیم.

وی تصریح کرد: سه خانه بهداشت در منطقه زلزله زده کرمانشاه ظرف یکسال آینده ساخته خواهد شد، که بر این اساس زمین تحویل بانک مهر ایران شده است.

به گفته ایازی، مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در تمام دنیا همچون نظام مالیاتی است و بنابراین در قرارداد شرکتهای خارجی نیز بر مسئولیت اجتماعی تاکید شده است.

وی ادامه داد: بانکها در زلزله اخیر کمک زیادی کردند و قرار شد بیمارستان اسلام آباد از سوی بانکهای خصوصی ساخته شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: در تهران، بعد از انقلاب پایگاههای انتقال خون کم داشتیم در حالیکه ٢٧ درصد خون کشور در تهران مصرف می شود و تنها ١٧ درصد خون مورد نیاز از سوی تهرانی ها تامین می شود و اکنون ٥ پایگاه ساخته شده که این کار در چارچوب مسئولیت اجتماعی صورت گرفت.