بهره برداری از پروژه های خطوط انتقال برق در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از پروژه های خطوط انتقال برق در قزوین روز یکشنبه به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو آغاز شد.

این مراسم با حضور بهمن الله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان، زاهدی استاندار قزوین، سعید چگینی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای قزوین و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.

پروژه های خطوط و پستهای انتقال، توزیع و فوق توزیع برق در استان قزوین با اعتباری بالغ بر ۱۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

پست ۶۳ به ۲۰ کیلو ولت جهان اباد با ظرفیت ۸۰ مگاولت امپر با ۱۶ فیدر ۲۰ کیلو ولت به بهره برواری رسید.

بهمن الله مرادی مدیر عامل برق منطقه ای زنجان در این مراسم گفت: امروز پروژه های مهمی در استان افتتاح می شود و در دی ماه نیز ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح شد.

وی افزود: بیشترین سرمایه گذاری برق منطقه ای در استان قزوین صورت گرفته است هر جا نیاز باشد پروژه اجرا می کنیم و با مدیریت هزینه ها تلاش می کنیم سرمایه گذاری ها بهینه باشد.

الله مرادی بیان کرد: پست ۶۳ کیلو ولت جهان اباد بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته است و با این طرح ها زیرساخت انرژی بخوبی مهیا شده است.

مدیر عامل برق منطقه ای زنجان یاداور شد: تلاش می کنیم بیشترین مصرف انرژی در بخش تولید و صنعت باشد تا به اشتغال کمک شود.

وی بیان کرد: افزایش قابل اطمینان برق و تامین برق پایدار و تعدیل پستهای برق از مهمترین اهداف ما در اجرای این پست است.

الله مرادی تصریح کرد: در اوایل انقلاب استان قزوین ۴۰ مگاوات مصرف داشت در حال حاضر به ۱۸ برابر افزایش یافته است و به ۸۵۰ مگاوات رسیده است.

وی اظهار کرد: رشد مصرف ما ۹.۱ درصد در استان قزوین و زنجان و در کشور ۵ درصد است که نشان می دهد صنعت استقبال خوبی کرده است.

الله مرادی گفت: استان قزوین از نظر انرژی تجدید پذیر شاخص است و ۱۰۲ مگاوات از ظرفیت منصوبه متعلق به قزوین است و تا ۵۰۰ مگاوات ظرفیت دارد و آماده تامین انرژی برق در بخش صنعت، تولید و کشاورزی در استان قزوین هستیم.