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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

استاندار قزوین:

زیرساخت های انرژی در قزوین مهیاست

زیرساخت های انرژی در قزوین مهیاست

قزوین- استاندار قزوین گفت: امروز زیرساخت های انرژی بخوبی در استان مهیا شده و قادریم به همه نیازهای صنعتی و کشاورزی پاسخ دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز یکشنبه در آیین افتتاح پست ۶۳ کیلووات جهان آباد شهرستان البرز اظهار کرد: دشمن می خواهد نظام را ناکارآمد نشان دهد اما واقعا در سه دهه گذشته کارهای ارزشمندی صورت گرفته است.

وی افزود: امروز زیرساخت های انرژی بخوبی در استان مهیا شده و قادریم به همه نیازهای صنعتی و کشاورزی پاسخ دهیم.

زاهدی بیان کرد: با استفاده از ظرفیت های انرژی تجدید پذیر امیدواریم  مسیر توسعه استان با شتاب بیشتری صورت گیرد.

حجت الاسلام طهماسبی امام جمعه الوند نیز اظهار کرد: امروز باید به مردم خدمت کنیم تا مردم در پیچ و خم اداری سرگردان نشوند.

وی یادآور شد: باید تلاش شود خدمت صادقانه سرلوحه کار همه مسئولان قرار گیرد.

کد مطلب 4218847

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