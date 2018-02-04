شیخ عیسی قاسم از بیمارستان مرخص شد/ ۲۵۸ اُمین روز اقامت اجباری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، «شیخ عیسی قاسم» رهبر نهضت اسلامی بحرین از بیمارستان مرخص شد.

بر اساس این گزارش، رهبر نهضت اسلامی بحرین پس از ترخیص از بیمارستان، تحت تدابیر شدید امنیتی برای گذراندن دوران اقامت اجباری، به محل سکونتش در الدراز انتقال داده شد.

ترخیص شیخ عیسی از بیمارستان و انتقالش به محل سکونت جهت قرار گرفتن تحت اقامت اجباری، درحالی صورت گرفت که تنها یک روز از انجام یک عمل جراحی مهم وی می گذرد.

این ۲۵۸ اُمین روز است که شیخ عیسی قاسم در اقامت اجباری به سَر می بَرد.