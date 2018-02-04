سرمایه گذاری در حوزه های زیربنایی و نیروگاهی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح های شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در ساری با بیان اینکه میزان مصرف برق استان سه هزار مگاوات است اظهار داشت: کانون های مصرف برق در استان پراکنده بوده و باید شبکه مناسب توزیع در استان توسعه یابد و هدفگذاری و سرمایه گذاری متوازن و مناسب داشته باشیم.

وی خواستار رفع موانع خودساخته فراروی توسعه و تقویت توسعه حوزه های زیربنایی و ظرفیت های نیروگاهی در استان شد و گفت: باید برای اجرای پروژه ها خلق منابع داشته باشید و اجرای پروژه ها با پیوست مالی و زیست محیطی باشد.

اسلامی، توسعه ظرفیت نیروگاهی و ارتقای شبکه را از جمله اقدامات برای نیل به سرمایه گذاری متوازن و زیربنایی بیان کرد.

به گزارش مهر، همزمان با دهه فجر هفت پروژه انتقال و فوق توزیع در استانهای مازندران و گلستان با اعتباری بالغ بر ۱۹۳ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد و این پروژه ها شامل افزایش ظرفیت ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت دانیال سلمانشهر، احداث دودستگاه بی ۶۳ کیلوولت در ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت فجر گنبد، ایستگاه کمپکت فوق توزیع هولار ساری و افزایش ظرفیت ایستگاههای فوق توزیع ساری۱، ساری۳، نوشهر و گرگان۳ است.

تامین برق مستمر و مطمئن مشترکین، کاهش تلفات شبکه های انتقال و فوق توزیع و بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه ها است و با بهره برداری از این پروژه ها، ظرفیت ایستگاههای انتقال و فوق توزیع در استانهای مازندران و گلستان به میزان ۱۱۵ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.